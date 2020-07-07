Sultanbeyli’de kurban kesim kayıtlarına yoğun ilgi

Sultanbeyli Belediyesi, kurban kesimi için kayıtları almaya başladı. Belediye Hizmet Binası’nda başlayan kayıtlara vatandaşlar ilk gün yoğun ilgi gösterdi.
Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Kurban Bayramı için hazırlıklarımızı devam ettiriyoruz. Kurban satış ve kesim merkezimiz hızla tamamlanıyor. Korona virüs’e karşı önlemlerimizi en üst düzeyde aldık. İnşallah Anadolu’nun farklı yerlerinden gelen hemşehrilerimiz, kurban ibadetini yerine getirmek isteyen kardeşlerimizle güvenli bir şekilde kurban satış işlemini gerçekleştirecek. Diğer taraftan kurban kesim merkezimizden de hizmet almak isteyen hemşehrilerimizin kayıtlarını almaya başladık. Bu hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlarımız Belediyemizde kayıt yaptırabilir” dedi.