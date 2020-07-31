Sultanbeyli’de kurbanlık alanlar denetlendi

Sultanbeyli’de kurban kesimleri alınan tedbirlere uygun olarak gerçekleştirildi. İlçe genelinde trafik denetimleri de bayram süresince devam edeceği öğrenildi.
Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, "Bu yıl kurban kesim ibadetini korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında aldığımız tedbirlerle birlikte gerçekleştiriyoruz. Bütün kesimlerde hijyen kurallarına eksiksiz uyuluyor. İlgili kurum müdürlerimiz kurban kesim alanında denetimlerini titiz bir şekilde gerçekleştiriyor. Sultanbeyli Kaymakamlığı ve Sultanbeyli Belediyesi tarafından oluşturulan ekipler kurban ibadetini gerçekleştirmek için alana gelen vatandaşlarımıza yardımcı oluyor. Bu sayede vatandaşlarımız sağlıklı bir şekilde kurbanlarını kesiyor" dedi.
Kaymakam Kubilay, trafik ekipleriyle birlikte Sultanbeyli’de yol denetimine de katıldı. Trafik denetimlerinin bayram süresince devam edeceğini belirten Kubilay, sürücü ve yolculara trafik kurallarına uymaları ve kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlere eksiksiz olarak riayet edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.