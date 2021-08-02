Sultanbeyli’de orman yangınları yüzde 51 azaldı

Sultanbeyli Kaymakamlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar neticesinde 2019-2020 yıllarına ait verilere göre ilçedeki orman yangınlarının yüzde 51 azaldığı bildirildi.

Sultanbeyli Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu, Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay başkanlığında Belediye Başkan Yardımcıları Zafer Söğütçü ile Gülten Terzi, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Kurak ve ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla gerçekleşti. Yangın riskinin arttığı yaz mevsiminde olası orman yangınlarının önlenmesine yönelik yapılması gereken ortak çalışmaların ele alındığı toplantıda, Sultanbeyli Orman İşletme Şefliğinin faaliyetleri, orman yangınları konusunda alınan tedbirler, araç, ekipman ve personel kapasitesi, orman yangınları ile orman yangını esnasında yapılan mücadele hakkında bilgilendirme yapıldı. Sultanbeyli Kaymakamlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar neticesinde 2019-2020 yıllarına ait veriler karşılaştırıldığında ilçedeki orman yangınlarının yüzde 51, zarar gören alan miktarının ise yüzde 78 oranında azaldığı belirtildi.

“Ekiplerimiz ormanlık alanlarda gece gündüz denetimler gerçekleştiriyor”

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, “İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz ile Orman İşletme Şefliğimiz ormanlık alanlarda gece gündüz denetimlerini gerçekleştiriyor. Belediye zabıta ekiplerimiz de ormana yakın mahallelerde denetimlerini arttırarak devam ettiriyor. Drone ile de ilçemizdeki tüm ormanları havadan gözetleyerek ormanlarımızın giriş çıkışlarını kontrol ediyor, mangal yakılıp yakılmadığını tespit ediyor ve ormana insan girişini engelliyoruz. Bu toplantı vesilesiyle ülkemizde gerçekleşen orman yangınlarında vefat edenlere Cenab-ı Allah’tan rahmet, yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ediyorum” diye konuştu.

Kubilay, “Orman yangınlarının engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalara verdikleri desteklerinden dolayı Valimiz Sayın Ali Yerlikaya’ya, Sultanbeyli Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Keskin’e, İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ile tüm Orman Teşkilatı personellerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.