Sultanbeyli’de orman yangınlarını önleme çalışmaları

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Sultanbeyli Orman İşletme Şefliğini ziyaret ederek orman yangınlarına karşı yürütülen çalışmaları ve yapılan kontrolleri yerinde inceledi. Kubilay, “Ormanlarımızda havadan ve karadan gece gündüz denetim gerçekleştiriyoruz” dedi.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Orman İşletme Şefliğini ziyaret ederek orman yangınlarına karşı yürütülen çalışmaları ve yapılan kontrolleri yerinde inceledi. Sultanbeyli Orman İşletme Şefliğine gerçekleştirilen ziyarette Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay’a İlçe Emniyet Müdürü Uğur Kurak, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Tekin ve Sultanbeyli Orman İşletme Şefi Ayhan Eygi de eşlik etti.

Sultanbeyli’de orman yangını sayısı son 3 yılın en düşük seviyesinde

Sultanbeyli Kaymakamlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar neticesinde, ilçede çıkan orman yangını sayısı 2019 yılında 77, 2020 yılında 38 iken 2021 yılında bu sayı 6’ya düştü. 2019 yılında 6,02 hektar alan yangında zarar görürken 2021 yılında zarar gören alan 1,11 hektarla sınırlı kalarak yüzde 82 oranında azaldı.

“Ormanlarımızda havadan ve karadan gece gündüz denetim gerçekleştiriyoruz”

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sultanbeyli’de özellikle yangın riskinin arttığı yaz mevsiminde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz ile Orman İşletme Şefliğimiz ormanlarımızda havadan ve karadan gece gündüz denetim gerçekleştiriyor. Yapılan bu denetimler ve alınan tedbirler neticesinde orman yangını sayılarında ve yangında zarar gören alan miktarında ciddi azalmalar olduğunu görüyoruz. Ben buradan tüm vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum, lütfen orman yangınları konusunda duyarlı ve dikkatli olalım. Orman yangınlarının engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalara verdikleri desteklerden dolayı Valimiz Ali Yerlikaya’ya, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin’e, İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ile tüm Orman Teşkilatı personelimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.