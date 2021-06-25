Sultanbeyli’de Şiir Okuma ve Fotoğraf Yarışması ödülleri sahiplerini buldu

Yunus Emre Şiirleri Okuma Yarışması ve Sultanbeyli’de Çocuk ve Park Fotoğraf Yarışması’nın ödül töreni yapıldı. Dereceye girenlere ödüllerini Belediye Başkanı Hüseyin Keskin takdim etti.
Ödül töreninde konuşan Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, yarışmalara eserleriyle katkı sunan herkese teşekkür etti. Sultanbeyli’nin kültür ve sanatta önemli çalışmalara imza attığını vurgulayan Başkan Keskin, “İlçemiz hamdolsun güzel çalışmalarla yoluna emin adımlarla ilerliyor. Sultanbeyli’mize kazandırdığımız kalıcı yatırımlarla birlikte kültür-sanat, eğitim ve sağlık alanında da büyük işlere imza atıyoruz. Amacımız ilçemizden şairlerin, yazarların, fotoğraf sanatçılarının, bilim insanlarının yetişmesi. Bu şiarla hamdolsun yolumuza devam ediyoruz. Gençlerimize güveniyoruz. Onlara dokunan her çalışmanın içinde yer almaya büyük gayret gösteriyoruz. Katılan herkese teşekkür ediyor, ödül alan kardeşlerimi tebrik ediyorum” dedi.Kaymakam Metin Kubilay da, kültür sanat alanında yaptığı çalışmalar için Belediye Başkanı Keskin’e teşekkür etti. Yarışmaya katılan herkese sanat hayatlarında başarılar dileyen Kubilay, Sultanbeyli’de güzel gelişmeler yaşandığını kaydetti.