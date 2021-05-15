Sultanbeyli’de tam kapanma sürecinde açılan tüm semt pazarları denetleniyor

Sultanbeyli’de 15 Mayıs Cumartesi günü açılan tüm semt pazarlarında İlçe Emniyet, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Zabıta ekiplerince sıkı denetim gerçekleştirildi.

Sultanbeyli’de bulunan pazar yerlerinde gerçekleştirilen denetimlere Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dinç, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Kurak, ilgili kurum müdürleri ve İlçe Salgın Denetim Merkezi ekipleri de eşlik etti.

"Pazarlarımızı denetleyip esnafımıza hayırlı bayramlar ve hayırlı işler diledik"

Semt pazarı denetimlerine bizzat katılan Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay yaptığı açıklamada, “İlçemizde Cumartesi günü yine tüm pazarlarımız kurulmuş durumda. Sultanbeyli Belediyemiz, İlçe Emniyet Müdürlüğümüz, pazarcılar odamız ve ilgili kurumlarımızla birlikte ilçemizdeki pazar yerlerini dolaşıyoruz, tedbirleri yerinde inceliyor ve gerekli denetimleri yapıyoruz. Bu vesileyle kurallara uyan tüm pazarcı esnafımıza teşekkür ediyorum. Sultanbeyli ilçemizde yaptığımız pazar yeri denetimlerinde kurallara uyulduğunu büyük bir sevinçle müşahede ediyoruz. Denetimlerimiz gün boyunca devam edecek. Saat 10.00’da başlayan pazarlarımız saat 17.00’ye kadar vatandaşlarımıza hizmet verecek.

Pazarlarımız salgın tedbirleri kapsamında kuruluyor ve devam ediyor. Temizlik, maske, mesafe ile beraber, özellikle korona virüs tedbirlerinin dikkatli şekilde uygulanmasına büyük önem veriyoruz. Yine tezgahlar arasındaki mesafenin 3 metre olmasına dikkat ediyoruz. Pazarlarda sadece yaş sebze, meyve ile fideler satılıyor. Bu kurallara da hep beraber uyuyor ve uygulanması noktasında gerekli kontrollerimizi yapıyoruz. Bu vesileyle tüm çalışma arkadaşlarımıza tedbirlerin uygulanması noktasında göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum. Pazarcı esnafımıza hayırlı bayramlar ve hayırlı işler diliyorum. Alınan tedbirler sonucunda yenilen korona virüs olacaktır. Tüm vatandaşlarımıza buradan çağrıda bulunarak tedbiri elden bırakma Sultanbeyli diyorum” ifadelerini kullandı.