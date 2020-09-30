Sultanbeyli’de Tematik Bilgi ve Öğrenme Merkezleri EBA Destek Noktalarına dönüştürüldü

Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından İstanbul Kalkınma Ajansı’nın destekleriyle kurulan 6 Tematik Bilgi ve Öğrenme Merkezi Kaymakam Metin Kubilay’In talimatlarıyla EBA Destek Noktalarına dönüştürüldü.
"Okullarımızda öğrencilerimizin sağlığı için tüm tedbirlerimizi aldık"
Kaymakam Kubilay konuşmasının devamında, “Sultanbeyli’de öğrencilerimizin kullanımına açtığımız 33 EBA Destek noktasında temizlik, maske ve mesafe konusundaki tüm tedbirlerimizi aldık. Öğrencilerimiz oluşturduğumuz EBA destek noktalarına gelip online derslerini rahatlıkla takip edebilirler. Akıllarına takılan soruları merkezlerde görevli olan öğretmenlerine sorabilirler. EBA noktalarının oluşturulmasında desteklerini esirgemeyen başta İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya olmak üzere Sultanbeyli Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Keskin’e, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimiz ile ilgili okul müdürlüklerimize teşekkür ediyorum” dedi.