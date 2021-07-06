Sultanbeyli’deki okullar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’yle daha güvenli

Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Sultanbeyli’de bulunan 8 okul Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’ne dahil edildi. Okullara kurulan kamera sistemleriyle okul yolu ve çevresinin güvenliği arttırılırken, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’ne entegre edilen görüntüler Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından anlık olarak takip ediliyor.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Projesi kapsamında okullarda kurulan kamera sistemleri sayesinde; öğrencilerin okula gitmek için evlerinden ayrılmasından başlayarak dönünceye kadarki zaman içerisinde meydana gelebilecek muhtemel şiddet olayları, madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıklardan korunmaları, çağın gereklerine uygun güvenli eğitim ortamlarının sağlanması amaçlanıyor.

“Kurulan kamera sistemleriyle okullarımız daha güvenli “

Konuyla ilgili açıklama yapan Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, “Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Projesi kapsamında okullarımıza kurulan kamera sistemleri geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın daha güvenli bir ortamda eğitim almalarını sağlamak için büyük önem taşımaktadır. Kurulan kamera sistemleri sayesinde okul çevresinde öğrencilerimizin muhtemel şiddet olayları, madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıklardan korunmalarını sağlayarak ülkemize yararlı bireyler olarak yetişmeleri için ilgili birimlerin işbirliğinde gerekli tüm güvenlik tedbirlerini alıyoruz. Kurulan kamera sistemleriyle okullarımız daha güvenli bir hale geldi. İlçemizde Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Projesine dâhil edilen 10 okulumuzun 8’inde kamera sistemleri tamamlanmış olup 2 okulumuzda ise çalışmalarımız devam etmektedir.” diye konuştu.

Konuşmasına devam eden Metin Kubilay, “4 okulumuza kamera sistemlerinin kurulması noktasında sponsor olarak bizlere destek olan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin’e, Borsa İstanbul, Ziraat Katılım ve Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanları ve üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.