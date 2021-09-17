Sultangazi Belediyesi dantel böceğine karşı teyakkuzda

“Dantel böceği” olarak bilinen haşere türüne karşı Sultangazi Belediyesi ilaçlama ekipleri çalışmalarını daha da yoğunlaştırdı. İlçenin 15 mahallesinde ilaçlama çalışmalarını düzenli olarak gerçekleştiren ekipler, girilmedik sokak bırakmıyor.
"Sultangazi Belediyesi gereken tüm tedbirleri aldı"
Sultangazi Belediyesi ekipleri, ilçedeki dantel böceği popülasyonuna karşı çalışmalarını yoğunlaştırdı. Sağlığı tehdit etmese de kaşıntıya sebep olabilen böceğe karşı ekipler hummalı ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Belediye yetkilileri konuyla ilgili olarak, “Mevsimsel geçişe bağlı olarak ilçemizde görülebilen dantel böceği, çevre illerimizde de bulunmaktadır. Dantel böceği ve türevi haşere ile ilgili ilaçlama çalışmalarımız devam etmektedir. Vatandaşlarımızın bu konuda herhangi bir tedirginliğe kapılmamalarını rica ediyor ve Sultangazi Belediyesi olarak gerekli tüm tedbirlerin alındığını vurgulamak istiyoruz” açıklamasını yaptı.