Sultangazi Belediyesi yarıyıl tatiline eğlence kattı

2021-2022 eğitim-öğretim döneminin ikinci dönem ilk ders zili bugün çalarken Sultangazi Belediyesi, çocukların eğlence dolu bir yarıyıl tatili geçirmesi için birbirinden renkli çocuk etkinlikleri gerçekleştirdi. Belediyenin etkinliklerine katılan çocuklar, neşe dolu bir tatilin tadını çıkarırken arkadaşlık, çevreyi koruma ve temizlik gibi önemli konularda bilinç kazandı.

Sultangazi Belediyesi’nin yarıyıl tatili boyunca düzenlediği etkinliklerde çocuklar hem çok eğlendi hem de bilinç kazandı. Kahraman Kedi’nin Dişler Ülkesi Krallığı’nı ele geçirmek isteyen kötü bakterilere karşı yürüttüğü heyecan dolu savaşından Yeşil Vadi’yi Poşet Cadısı’nın istilasına karşı koruyan Don Kişot’un maceralarına, birçok tiyatro oyunu miniklerle buluştu. Oyunları pür dikkat izleyen minikler, dişleri fırçalamanın önemi ve doğaya poşet veya başka çöpler atmamanın gerekliliği gibi konularda farkındalık kazandı. Ayrıca Karagöz-Hacivat, Çizmeli Kedi, Arı Maya ve dahası, tatil boyunca Sultangazili çocuklarla buluştu.

Etkileşimli eğlence

Sultangazi Belediyesi’nin VEGA AVM’de çocuklarla buluşturduğu “İnteraktif Show”, farklı içeriğiyle dikkat çekti. Eğlenceli yarışmaların, çocuk şarkılarının, jonglör ve kukla gösterilerinin yer aldığı etkinliğe çocuklar yön verdi. Çocukların etkileşimiyle daha eğlenceli hale gelen etkinlik, velilerden de tam puan aldı.

‘Çocuklarımız için sürprizlerimiz devam edecek’

Tatilin de eğitimin önemli bir parçası olduğunu belirten Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Yavrularımız aileleriyle en güzel şekilde dinlensinler, yeni döneme zinde ve enerjik başlasınlar diye onlara eğlence dolu bir tatil armağan ettik. Çeşit çeşit çocuk tiyatrolarımız ve İnteraktif Show ile çocuklarımızın hem eğlenip dinlenmesini hem de temizlik, çevreyi koruma gibi konularda bilinç kazanmasını amaçladık. Çocuklarımız için sürprizlerimiz devam edecek. Bugün itibariyle ikinci dönemin ilk ders zili çaldı. Ben, tüm yavrularımıza ve öğretmenlerimize eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.