Sultangazi Belediyesi, Yılın En İyi Kültür ve Sanat Sezonu ödülünü aldı

Ankara’da düzenlenen AK Parti Kültür Sanat Kongresinde, Sultangazi Belediyesi’nin Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim, Kültür ve Sanat Sezonu, "Yılın En İyi Kültür Sanat Sezonu Ödülü"ne layık görüldü. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, ödülü AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Özhaseki ve Hamza Dağ’dan aldı.

Sultangazi’yi birbirinden renkli etkinlikler ve birçok değerli isimle buluşturmaya devam eden Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim, Kültür ve Sanat Sezonu, "Yılın En İyi Kültür Sanat Sezonu" seçildi. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Kıymetli komşularımızı kültür ve sanatla buluşturmanın yanı sıra, bilimi de odağımıza alarak değerli büyüğümüz Prof. Dr. Fuat Sezgin hocamızın adını verdiğimiz sezonumuz, en iyi kültür sanat sezonu ödülüne layık görüldü. Çok mutlu olduk. Komşularımızı birbirinden güzel ve anlamlı etkinliklerle buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

"Daha da büyük bir gayretle çalışmaya devam edeceğiz"

Kültür ve sanatın, belediyeciliğin çok önemli bir boyutunu oluşturduğunu söyleyen Başkan Dursun, "Göreve geldiğimiz günden itibaren, Sultangazimizi eğitimde, ulaşımda, kentsel dönüşümde ve diğer alanlarda çok daha yaşanabilir ve modern bir şehir haline getirmek için büyük gayret gösteriyoruz. Bunların yanı sıra, bir şehrin gelişmesi için olmazsa olmaz alanlardan birinin de kültür-sanat olduğunu çok iyi biliyoruz. Önce Mimar Sinan, sonrasında İbn-i Sina ve şimdi de Prof. Dr. Fuat Sezgin sezonumuzla, kıymetli komşularımızı kültür ve sanatla buluşturmanın gayreti içerisindeyiz. Değerli hocamızın ismini verdiğimiz sezonumuzun açılışını, Bilal Erdoğan Beyefendi’nin onur konuğumuz olduğu özel bir programla gerçekleştirmiştik. Bugün de sezonumuz birincilik ödülüyle taçlandırıldı. Komşularımızı kültür ve sanatın en güzel örnekleriyle buluşturmak adına daha da büyük bir gayretle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Gençlik festivalleri, fotoğraf yarışmaları, atölyeler, tiyatrolar, söyleşiler"

Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim, Kültür ve Sanat Sezonu’nun, her yaştan bireye hitap eden etkinliklerle dolu dolu devam ettiğine değinen Başkan Dursun, "Her hafta sonu çocuklarımıza özel ve hem eğlendiren hem de bilinçlendiren tiyatrolar düzenliyoruz. Ayrıca çocuklarımızı Prof. Dr. Fuat Sezgin hocamızın kıymetli mirasıyla buluşturmak amacıyla her hafta, Gülhane Parkı’ndaki İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’ne götürüyoruz. Çocuklarımız orada, Müslüman bilim insanlarının buluşlarına şahit oluyorlar ve ardından değerli hocamızın kabrini ziyaret ediyorlar. Kadınlarımız için SU-MEKAN’da çok sevdikleri atölyeler düzenliyoruz. Yine çok sevilen, kıymetli isimleri ilçemizde ağırlıyoruz. Tüm komşularımıza hitap eden söyleşilerde ve İletişim Sohbetleri’nde ünlü isimler bizlerle birlikte oluyor. Birbirinden güzel tiyatro oyunlarıyla duygusal anlar yaşıyoruz. Bu yıl üçüncü sezonu devam eden Yazı Akademimizde geleceğin edebiyatçılarını yetiştiriyoruz. Gençlerimizi konserlerle, kitap fuarlarıyla, yazarlarla buluşturan gençlik festivallerimiz yine sezonumuz kapsamında birbirinden güzel etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Yazı Akademisi’nin, gençlik festivallerinin, fotoğraf yarışmalarının, atölyelerin, tiyatroların, söyleşilerin ve daha birçok etkinliğin yer aldığı Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim, Kültür ve Sanat Sezonumuzla, kültür ve sanatın nabzını tutmaya ve komşularımızın mutluluğuna mutluluk katmaya devam edeceğiz" dedi.