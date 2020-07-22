banner3088

Sultangazi Belediyesinden LGS tercih çadırı

SULTANGAZİ BELEDİYESİ, KURDUĞU LGS TERCİH ÇADIRIYLA ÖĞRENCİLERE YOL GÖSTERİYOR

Sultangazi Belediyesinden LGS tercih çadırı

Sultangazi Belediyesi, kurduğu LGS tercih çadırıyla öğrencilere yol gösteriyor. Tecrübeli eğitmenler, Sultangazili öğrencilere ücretsiz olarak tercih hizmeti sunuyor.

Sultangazi Belediyesi, liselere girecek olan öğrencilere yardımcı olmak adına 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı’na tercih çadırı kurdu. Öğrencileri merkezi sınavlara ücretsiz olarak hazırlayan Sultangazi Belediyesi Eğitime Destek Akademisi (SEDA) eğitmenleri de onlara destek olmak için oradaydı.

Rehber öğretmenleri, sınavı geride bırakan öğrencilerin puanlarına göre en doğru tercihi yapmaları için ön bilgi veriyor. Eğitmenler, öğrencilere yetenek ve ileride istedikleri meslekler doğrultusunda yol gösterirken, onların kafasındaki soru işaretlerini de gideriyor. Ayrıca öğrenciler 5 ayrı noktada bulunan SEDA şubelerinden de ücretsiz tercih hizmeti alabiliyor. Hafta sonu da açık olan ve 11.00 - 20.00 arası hizmet veren tercih çadırı, 29 Temmuz’a kadar öğrencileri bekliyor olacak.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Gazete ve dergi sayıları düşmeye devam ediyor
Gazete ve dergi sayıları düşmeye devam ediyor
  1. GENEL

banner3205

banner3196

banner3552

banner3212