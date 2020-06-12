Sultangazi Belediyesi’nden yeni spor alanları

Sultangazi Belediyesi, gençleri spora teşvik etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliği ile ilçe genelindeki 10 okulda başlatılan basketbol sahalarının yapımını tamamlandı.
Sağlıklı nesillerin yetişmesi için “Kendine Değer Ver, Hayatında Spora Yer Ver” sloganıyla hareket eden Sultangazi Belediyesi, ilçe genelinde gençlerin spor yapabileceği alanlar oluşturmaya devam ediyor. Sultangazi Belediyesi, çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, verimli vakit geçirmelerini sağlamak adına Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliği ile okulların bahçesine basketbol sahası kazandırıyor.
"Sağlıklı bir nesil için spora önem vermeliyiz"
Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, gençleri spora özendirecek projeleri hayata geçirdiklerini belirtti. Başkan Dursun, "Sporla ilgilenen çocuklarımızın önünü açmamız, onlara rahatça spor yapabilecekleri alanlar oluşturmamız gerekir. Sağlıklı ve başarılı bir nesil istiyorsak spora önem vermeliyiz. Bizler de bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyor, gençler için yeni spor alanları kazandırmaya devam ediyoruz" diye konuştu.