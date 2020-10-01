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Sultangazi yeşile bürünüyor

SOSYAL YAŞAM ALANLARININ KALİTESİNİ ARTIRMAK İÇİN ÖNEMLİ ADIMLAR ATAN SULTANGAZİ BELEDİYESİ, İLÇE GENELİNDE YEŞİLLENDİRME ÇALIŞMALARINA HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR. BU KAPSAMDA ZÜBEYDE HANIM MAHALLESİ'NDE AĞAÇ DİKME ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ. ETKİNLİĞE VATANDAŞLARIN İLGİSİ YOĞUN OLDU.

Sultangazi yeşile bürünüyor

Sosyal yaşam alanlarının kalitesini artırmak için önemli adımlar atan Sultangazi Belediyesi, ilçe genelinde yeşillendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Zübeyde Hanım Mahallesi’nde ağaç dikme etkinliği düzenlendi. Etkinliğe vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

’Daha Yeşil bir Sultangazi’ sloganıyla çalışmalarını sürdüren Sultangazi Belediyesi, ilçeyi yeşile büründürmeye devam ediyor. Çalışmalar kapsamında bu kez Zübeyde Hanım Mahallesi 1293/1 Sokak’ta ağaç dikme etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Belediye Başkanı Av.Abdurrahman Dursun ile mahalle sakinleri katıldı.

"Dikeceğimiz her bir ağaç çocuklarımızın geleceğini inşa ediyor"

Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, dikilen her bir fidanın geleceğe yatırım olduğunun altını çizdi. Başkan Dursun, "Dikeceğimiz her bir ağaç çocuklarımızın geleceğini inşa ediyor. Sosyal yaşam alanlarımızın kalitesini artırırken, daha yeşil bir Sultangazi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Cadde cadde, sokak sokak ağaçlandırma çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Kişi başına düşen yeşil miktarını her geçen gün daha da artırıyoruz" diye konuştu.

Konuşmanın ardından ekipler, ıhlamur ağaçlarını toprakla buluşturdu. Mahalle sakinleri o anları ilgiyle takip etti. Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, mahalle sakinlerine yıldız çiçeği dağıttı.

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