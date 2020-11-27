Sultangazi’de cadde ve sokaklar kışa hazırlanıyor

Sultangazi Belediyesi, yaptığı peyzaj çalışmalarıyla ilçenin çehresini değiştirmeyi sürdürüyor. Ekipler, cadde ve yeşil alanları mevsim şartlarına uygun çiçeklerle renklendiriyor.

Sultangazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, peyzaj çalışmalarıyla şehri estetik bir görünüme kavuşturuyor. Yaklaşan kış mevsimiyle birlikte her yıl olduğu gibi cadde, bulvar ve kavşaklar mevsimlik çiçeklerle süsleniyor. Belediye ekipleri Kaymakamlık, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Haseki Hastanesi gibi kamu kuruluşlarının çevresinde de menekşe ve papatya dikimleri gerçekleştiriyor.

Ekipler, yeşil alanların bakımını da titizlikle yapıyor. Çocukların parklarda gönül rahatlığıyla vakit geçirmesi için de çalışmalar sürüyor. Ekipler, parkların bakım, onarım ve tadilat çalışmalarını yaparken, oyun gruplarını da kontrol ediyor. ‘Daha yeşil bir Sultangazi’ sloganıyla cadde ve sokaklarda ağaç dikimi gerçekleştiriliyor. Böylece sosyal yaşam alanlarının kalitesi yükseltilirken, kişi başına düşen yeşil alan miktarı her geçen gün daha da artıyor.

"En değerli mirasımız yeşil alanlarımız"

Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, yeşil alanların önemine dikkat çekerek, "Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en değerli miras, yeşil alanlarımızdır. Biz de Sultangazi genelinde çevre düzenleme çalışmalarına ağırlık veriyoruz. Peyzaj çalışmalarıyla ilçenin çehresini değiştiriyor, sosyal yaşam alanlarımızın kalitesini artırıyoruz. Mevsimlik çiçek dikimleriyle sokaklarımızı kışa hazırlıyoruz" diye konuştu.