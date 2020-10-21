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Sultangazi’de cami abdesthaneleri yenileniyor

SULTANGAZİ BELEDİYESİ İLÇE GENELİNDEKİ CAMİLERİN ABDESTHANELERİNİ YENİLEMEK İÇİN HUMMALI BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR. ÇALIŞMALAR KAPSAMDA SULTANÇİFTLİĞİ MERKEZ CAMİİ'NİN ABDESTHANESİ BAŞTAN SONA YENİLEREK VATANDAŞIN HİZMETİNE SUNULDU.

Sultangazi’de cami abdesthaneleri yenileniyor

Sultangazi Belediyesi ilçe genelindeki camilerin abdesthanelerini yenilemek için hummalı bir çalışma yürütüyor. Çalışmalar kapsamda Sultançiftliği Merkez Camii’nin abdesthanesi baştan sona yenilerek vatandaşın hizmetine sunuldu.

Sultangazi Belediyesi, sosyal yaşam alanlarının kalitesini artıran çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların rahatça ibadetlerini yapabilmeleri için ilçe genelindeki camilerin ihtiyaç ve eksiklikleri gideriliyor.

Çalışmalar kapsamında Sultançiftliği Merkez Camii’nin abdesthanesi baştan sona yenilenerek modern bir görünüme kavuştu. Modern aydınlatma ve su bataryalarına kadar her detayın ince ince düşünüldüğü abdesthanede engelli vatandaşlar da unutulmadı. Abdesthane merdiveninin girişine engelli asansörü koyuldu.

Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ve AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, yenilenen Sultançiftliği Merkez Cami abdesthanesini ziyaret etti. Modern abdesthane, vatandaşlardan da tam not aldı.

Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Komşularımız rahatça abdestlerini alabilsin diye camilerimizdeki eski abdesthanelerimizi baştan aşağı yeniliyoruz. 15’i yıl sonuna kadar olmak üzere 62 cami abdesthanesini daha yenileyeceğiz. Sultançiftliği Merkez Camii’nin abdesthanesi vatandaşımıza hayırlı olsun" diye konuştu.

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