Sultangazi’de gelenek bozulmadı, YKS şampiyonları yine SEDA’dan çıktı

Sultangazi Eğitime Destek Akademisi (SEDA), başarı geleneğini bu yıl da sürdürdü. 2021 YKS’ye SEDA’da hazırlanan 480 öğrenci, aralarında Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi gibi üniversitelerin bulunduğu okullarda hayallerindeki bölümlere yerleşmenin mutluluğunu yaşadı.

Sultangazi’nin YKS şampiyonları, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da SEDA’dan çıktı. Bu sene toplam 480 öğrenci SEDA ile mutlu sona ulaştı. Türkiye’nin en iyi üniversitelerinde hayal ettikleri bölümlere yerleşen başarılı gençler, bu başarılarında SEDA’daki öğretmenlerinin uzman ve fedakar yaklaşımının büyük katkısı olduğunu dile getirdi. Sınava hazırlık sürecinde olduğu gibi üniversite tercih döneminde de öğretmenlerinin güçlü desteğini aldıklarını belirten gençler, öğretmenlerin derslerde ve tercihlerde olduğu kadar psikolojik yaklaşımda da uzman olduğunu ifade etti.

Sayısalda 489 puanla 2400. olarak İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümü’nü kazanan Abdullah Battal, SEDA’da çok değerli arkadaşlar kazandığını vurgulayarak, “Arkadaşlık ortamımız çok iyiydi çünkü hem kafalarımız çok iyi uyuşuyordu hem de hepimizin derdi aynıydı. Hepimiz aynı hedef yani sınavı kazanma hedefi doğrultusunda birbirimize destek verdik. Herkes birbirini ileriye itti. Elbette rekabet ortamı vardı ama tatlı bir rekabet vardı. Tabii ki biz de insanız ve yeri geldiğinde rahatlamaya ihtiyaç duyuyorduk. Ara ara oyunlar da oynadık ama çalışmalarımızı aksatmadık. Genel olarak da arkadaşlarımız istedikleri bölümleri kazandılar. Buradaki öğretmenlerimiz de hepimizin hedefe odaklanmasında bize çok yardımcı oldular” dedi.

Başarının en önemli şartı

Eşit ağırlıkta 452 puanla 899. olarak Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’nü kazanan Rabia Altundal, “Hazırlık sürecinde en büyük desteği öğretmenlerimden gördüm. Onların desteği sayesinde kazandım. Öğretmenlerimin bana inançları tamdı. Bana büyük bir güven verdiler. Bu benim için çok önemliydi” dedi.

Yine eşit ağırlıkta 447 puanla 1109. olarak Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölümü’nü kazanan İbrahim Yavuz da, “Evvelki yıl dershanede hazırlanmıştım ama istediğim bölüme yerleşemeyince bir kez daha denemek zorunda kaldım. Arkadaşlarımdan SEDA’yı duymuştum ve bu sene de SEDA’yı denemeye karar verdim. Doğru karar vermişim. Burada gerçekten çok kaliteli bir sosyal ortam kurduk. Buradaki arkadaşlarımın hepsi sorumluluk sahibi insanlardı. Eğlenme zamanında eğlenmesini bilen, ders çalışma zamanında da ders çalışmasını bilen insanlardı. Bu sayede SEDA ile sıkılmadan sınava hazırlandım. Özellikle salgın döneminde sosyal yaşam sekteye uğramışken burası gerçekten çok iyi oldu. Öğretmenlerimiz özellikle psikolojik olarak bize çok destek oldular. Buraya geldiğimde moralim çok bozuktu yerleşemediğim için. Fakat buradaki öğretmenlerimizin desteğiyle bunu atlatıp iyi bir çalışma dönemi geçirdim ve başarılı oldum. Öğretmenler genel olarak genç insanlar. Buna rağmen hepsi alanında uzmanlığa oynayabilecek, son derece başarılı insanlar. Genç oldukları için, onlarla kurduğumuz iletişim de çok samimi oldu” diye konuştu.

"Öğretmenlerimiz birer arkadaş gibiydiler"

Sayısalda 454 puan alıp 10165. olarak Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazanan Nazlıcan Tursun, YKS’ye SEDA ile hazırlanıp tıp fakültesini kazanan 15 öğrenciden biri oldu. Tursun duygularını şöyle ifade etti:

“Hazırlık ve tercih süreçlerinde buradaki öğretmenlerimle çok sık konuştum. Benimle hep ilgilendiler. Bir arkadaş gibiydiler diyebilirim. Beni tanıyorlardı sonuçta. Bu sayede onlar da beni yönlendirdiler. Aynı zamanda arkadaşlarımızla iyi bir dayanışma yaptık. Arkadaşlarımın hepsi çok başarılıydılar. Bu da insanı başarılı olmak noktasında teşvik ediyor. Bu yıl salgından dolayı okula da gidemedik, dersler onlinedı. SEDA da olmasaydı baya büyük eksiklik yaşardım.”

Eşit ağırlıkta 410 puanla 5831. olarak İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazanan Aynur Kaplan, SEDA’daki öğretmenlerin mesaileri bitse bile onlara yardımcı olmaya devam ettiğini söyleyerek, bu fedakarlıklarından dolayı onlara teşekkür ettiğini belirtti. Kaplan, “Öğretmenlerimiz hiçbir zaman ‘Dersimi anlatır çıkarım’ mantığıyla hareket etmediler. Mesela denemelerden sonra iki üç arkadaş öğretmenimizin yanına gidiyorduk, yapamadığımız sorulara bakıyorduk. Bu genelde iki üç saat sürüyordu. Bunu sadece ders anlamında yapmıyorlardı. Mesela bir keresinde bir arkadaşımla moralimiz çok bozuktu. Sınava bir ay kalmıştı ve stres ve kaygıyla mücadele ediyorduk. Bir öğretmenimizin yanına gittik. Mesai saati bitmesine ve işi olmasına rağmen işini erteledi ve bir saat boyunca onunla konuştuk. Hayatlarımız, hayallerimiz üzerine konuştuk. Bize çok iyi geldi. Bunu diğer hocalarımız da yapıyordu. Mesai saati diye bir kavramları yoktu. Gerek ders gerekse de psikolojik anlamda bize hep yardımcı oldular. Ben 8. sınıfta da SEDA’ya gelmiştim. Çok memnunum” dedi.

Profesyonel destek

Sayısalda 451 puanla 11400. olarak İstanbul Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü’nü kazanan Tuncay Topçu, tercih sürecinde yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Ben daha önceden de bu bölümü istiyordum. Fakat tabii tercih sürecinde emin olmak adına yardıma ihtiyacım vardı. Hocalarım hem üniversiteler hem de bölümler hakkında kapsamlı bilgi sahibiydiler. Oralarda okuyan öğrencileri de var, onlardan da bilgi aldılar. Böylece tercih sürecinde bana çok kapsamlı bilgi verdiler ve seçtiğim bölüm konusunda içim rahat etti.”

Yine sayısalda 427 puanla 23000. olarak Galatasaray Üniversitesi Matematik Bölümü’nü kazanan Taha Akgül de tercih süreciyle ilgili şunları söyledi:

“Tercih süreci sınav sürecinden daha da zor oluyor genellikle. Kararsızdım. Bu süreçte hocalarımla sürekli irtibat halinde oldum. Çok yardımcı oldular sağ olsunlar. Hocalarımın desteğiyle hangi alanı daha fazla istediğimi keşfettim ve bunun matematik olduğunu karar verdim.”

SEDA, 2021 yılında şöyle bir gurur tablosuna sahip oldu:

"Tıp Fakültesi: 15

Hukuk Fakültesi: 25

Diş Hekimliği ve Eczacılık: 19

Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi: 69

Dil ve Konuşma Terapisi: 6

Hemşirelik Fakültesi: 37

Psikoloji ve PDR: 25

Eğitim fakültesi: 47

İTÜ Uçak: 2

İTÜ, ODTÜ. Boğaziçi Ve Galatasay Üniversiteleri: 16

Diğer bölümler: 237

Toplam kazanan öğrenci sayısı: 480"