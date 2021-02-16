Sultangazi’de karla mücadele ekipleri aralıksız çalışıyor

Megakentte etkili olan kar nedeniyle Sultangazi’de de kar mesaisi sürüyor. Kar küreme araçları gün boyunca Sultangazi sokaklarını dolaşırken, saha ekipleri buzlanmanın önüne geçmek için tuzlama çalışmalarını aralıksız yürütüyor.
Kar yağışının etkisi altında olan Sultangazi’de yağıştan en çok etkilenen noktalardan biri Yayla Mahallesi oldu. Zorlu hava şartları, hastaların hastaneye ulaşımını da engelledi. Vatandaşlar belediyenin 4x4 araçlarıyla evlerinden alınarak tedavileri için hastaneye ulaştırıldı. Öte yandan Yayla Mahallesi’ne gelen Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, kar temizleme çalışmalarını yerinde inceledi.
“Çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz”Sultangazi Belediyesi Belediye Başkanı Avukat Abdurrahman Dursun çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, “Sultangazi Yayla Mahallesi’ndeyiz. Çok yoğun kar yağışı alan mahallerimizden birisi. 2 gündür çalışmalarımızı çok yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. İnsanlarımızın işlerine giderken yolda kalmamaları için büyük gayret gösterdik. Bütün araçlarımızla tuzlama ve küreme yapıyoruz. Ana caddeleri açık tutmaya gayret ediyoruz. Kedi ve köpek yemlemelerini takip ettik. Yaşlılarımıza, engellilerimize sıcak yemekleri evlerine kadar götürüyoruz. Bu kardan dolayı evlerinden çıkamayan hastalarımız oldu. Bunlarla ilgili çok yoğun bir çalışma yaptık” şeklinde konuştu.