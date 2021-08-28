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Sultangazi’de polis ekipleri tarafından “şok uygulama” yapıldı

Sultangazi’de çok sayıda polis ekibinin katılımıyla “şok uygulama” yapıldı. Uygulamaya yıldırım, yunus ve devriye ekipleriyle güven timleri katıldı.

Sultangazi’de polis ekipleri tarafından “şok uygulama” yapıldı
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Sultangazi’de çok sayıda polis ekibinin katılımıyla “şok uygulama” yapıldı. Uygulamaya yıldırım, yunus ve devriye ekipleriyle güven timleri katıldı.

Sultangazi’de polis ekipleri tarafından geniş çaplı “şok uygulama” yapıldı. İlçenin farklı noktalarında saat 18.00 ile 23.00 arasında gerçekleştirilen denetimlere yıldırım, yunus, devriye ekipleriyle güven timleri katıldı. Uygulama noktalarında şüpheli görülen araçlar durdurularak Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı. Durdurulan araçların içi ve bagajları da polis ekipleri tarafından didik didik arandı.

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