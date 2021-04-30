Sultangazi’de sivrisineksiz yaz için ilaçlamalar başladı

Sultangazi Belediyesi, vatandaşların rahat bir yaz sezonu geçirmesi amacıyla larva, sivrisinek ve haşere ilaçlama çalışmalarına başladı. Su birikintileri, kanalizasyonlar, dereler sazlık alanlarda düzenli olarak ilaçlama çalışması gerçekleştiriliyor.

Sultangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, havaların ısınmaya başlaması ile birlikte yaz aylarının korkulu rüyası olan sivrisineklerin ilaçlanması için harekete geçti. Ekipler, sivrisinek, haşere ve larvaların ilaçlanması için ilçe genelinde hummalı bir çalışma yürütüyor. İlaçlama araçları her gün mahalle mahalle dolaşarak cadde ve sokakların ilaçlanmasını sağlıyor.

Yaz aylarının rahat geçirilmesi için larvalarla mücadele büyük önem taşıyor. Bu yüzden ekipler, ilçe genelinde sinek ve haşerelerin larvalarını bıraktığı durgun sular, su birikintileri, sazlık alanlar, dereler, üstü açık ve kapalı kanalları belirliyor. Ardından bu alanlarda ilaçlama başlatılıyor. Böceklerin yoğun olduğu kanalizasyon ve logarlarda da düzenli olarak ilaçlama işlemi gerçekleştiriliyor. İlaçlamanın yaz boyu etkili olması için çalışmalar düzenli aralıklarla devam edecek.