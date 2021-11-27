Sultangazili genç yazarlar sertifikalarını aldı

Sultangazi Belediyesinin düzenlediği Yazı Akademisini başarıyla tamamlayan öğrenciler düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Sultangazi Belediyesi Yazı Akademisi 2021 yılı öğrencileri bugün düzenlenen program ile sertifikalarını aldı. Törene Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Anadolu Yazarlar Birliği Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Karaca, siyasi partilerin temsilcileri, dernek ve vakıfların temsilcileri, muhtarlar, yazarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören içerisinde akademi de öğrenim gören öğrencilerin kaleme aldığı şiirlerine yer verildi.

“Gençlerimize yol gösterme ve umut olma adına harika bir proje”

Programda konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Başladığımız da umudumuz elbette çok fazlaydı. Bazen yapmış olduğumuz projeler çok geniş kitlelere ulaşabilir. Bu geniş kitlelere ulaşırken kendinizi çok mutlu ve huzurlu hissedebilirsiniz. Buralarda niceliğe bakılmaz ve bizim için asıl olan niteliktir, ne kadar kişiye ne verebildiğimizdir. Elhamdülillah üçüncü sezona giriyoruz gençlerimize umut verme ve onlara yol gösterebilmek adına harika bir proje. Bu projenin ana unsuru lise öğrencilerimiz ve sürece dahil edilmesi, ama gönüllü olarak davet edilmesidir. Kim talep ediyor, kim istiyorsa onlarla devam ediyoruz. Ümit Baharı 2. Sayımızı da pandemi zorluklarına çıkarttık bugün ise üçüncü yılın içerisindeyiz. Bu önemli projeyi Ankara Gençlik Festivalinde harika bir sunumla ilettik. Şuanda projemize çok güzel bir şekilde devam ediyoruz. Bizi mutlu eden şu; bu üç sezon boyunca eğitime devam eden kardeşlerimiz artık ulusal dergilerde yazmaya başladılar ve kendilerini geliştirdiklerinin farkındalar” dedi.

“Türkiye’deki edebi ve sanatsal yaşamı biçimlendirecek gençlerdir”

Programda konuşan Anadolu Yazarlar Birliği Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Karaca, “Bugün burada bu gecenin kahramanı gençlerimiz ve ev sahibi onlardır. Biz onlara destek olmak için tamamen buradayız. Gençlerimiz neden önemli çünkü ileriki yıllarda Türkiye’deki edebi ve sanatsal yaşamı biçimlendirecek gençlerdir.” şeklinde konuştu.