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Sultangazi’ye bisiklet yolu

SULTANGAZİ BELEDİYESİ TARAFINDAN HACI BEKTAŞ-I VELİ ŞEHİR ORMANI’NA BİSİKLETLİLERİN RAHATÇA KULLANABİLECEĞİ BİR YOL KAZANDIRILIYOR.

Sultangazi’ye bisiklet yolu

Sultangazi Belediyesi tarafından Hacı Bektaş-ı Veli Şehir Ormanı’na bisikletlilerin rahatça kullanabileceği bir yol kazandırılıyor.

Spor yapmak için bahaneleri ortadan kaldırmak isteyen Sultangazi Belediyesi, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sultangazi Belediyesi, Hacı Bektaş-ı Veli Şehir Ormanı’nda sporseverlerin rahatça bisiklet sürmeleri için bisiklet yolu uygulamasını hayata geçirdi. Yolun bir kısmına mavi şerit çekilerek bisikletlilere ayrıldı. Böylece bisikletlilerin rahatça sürüş yapmalarının yanı sıra, yayaların da güvenliği sağlanmış oldu.

Çalışmalar Hacı Bektaş-ı Veli Şehir Ormanı ile sınırla kalmayacak. Mimar Sinan Şehir Ormanı’na da yapılacak olan bisiklet yoluyla birlikte Sultangazi’ye 5 bin metrelik bisiklet yolu kazandırılması planlanıyor.

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