Sultangazi’ye Sanat Sokağı

Sultangazi Belediyesi, sosyal yaşam alanlarının kalitesini artırmayı sürdürüyor. Şehre renk katacak Sanat Sokağı’nın yapımı İsmetpaşa Meydanı’nda başladı. Yürüyüş yolu ve dinlenme alanı bulunan Sanat Sokağı, ilçe sakinlerinin uğrak noktası olacak.

Sultangazi Belediyesi, ilçe sakinlerinin yaşamını kolaylaştıran projeleri hayata geçirirken, ilçeye modern bir görünüm kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda İsmetpaşa Meydanı Sanat Sokağı projesinin yapımına başlandı. 110 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğindeki Sanat Sokağı’nda yürüyüş yolu ve dinlenmek için banklar da bulunacak.

Yüzlerce şemsiye kullanılacak

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Sanat Sokağı’nı, dekorasyonu ve peyzaj düzenlemeleriyle de ilgi geçen bir yer haline getirecek. Yüzlerce şemsiye ve aydınlatma feneri, Sanat Sokağı’nın üzerini süsleyecek. Sanat Sokağı, fotoğraf çektirmek isteyenlerin de uğrak noktası olacak.

“İlçemize renk katacak”

Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Sultangazi’ye renk katacak Sanat Sokağı Projesi’ni yerinde inceledi. Başkan Dursun, “Ekip arkadaşlarımızla her detayını ince ince düşündüğümüz İsmetpaşa Meydanı Sanat Sokağı’nın yapımına başladık. Saat Kulemizden sonra, ilçemizin görselliğine farklı bir renk getirecek Sanat Sokağımızı en kısa zamanda tamamlayarak komşularımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz” diye konuştu.