Çocukların ellerinden çıkan Mağlova Kemeri ve Saat Kulesi gibi Sultangazi’nin tarih kokan yerlerinin resimlerinin yer aldığı ’Sultanşehir Resim Sergisi’ açıldı.
Sultangazi Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi öğrencilerinin eserlerinden oluşan ’Sultanşehir Resim Sergisi’ sanatseverlerle buluştu. Sergide Sultangazi’nin mekanları ve salgın dolayısıyla gerçekleştirilemeyen 23 Nisan Resim Sergisi’nden eserlere de yer verildi. Sanat Sokağı Sultan Çiftliği Meydanı’ndaki serginin açılışına Sultangazi Belediye Başkanı Avukat Abdurrahman Dursun başta olmak üzere çok sayıda sanatsever de katıldı. Sergide, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi’nde kursa katılan 32 öğrencinin 48 adet eseri sergileniyor.
“Çocuklarımızın gönüllerini sadece imar faaliyetleriyle tatmin edemeyiz”
“Öğrencilerin kendi özgün çalışmaları yer alıyor”
Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi Resim ve Heykel Atölyesi Eğitmeni Elif Başak, “Çevrim içi eğitimler ve yüz yüze eğitimlerle 5 aylık bir sürede bu sergiyi ortaya çıkarttık. Burada akrilik, yağlı boya tuvaller ve kara kalem çalışmalarımız bulunmakta. Öğrencilerin kendi özgün çalışmalarıyla birlikte bir sergi planladık ve Sultangazi Belediyesi tarafından destekleniyoruz” dedi.
Recep Tayyip Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Tuba Samsama, “Sultangazi’deki Mağlova Kemeri’ni çizdim. Bu kemer çizmeyi zaten çok istiyordum çünkü onun benim için ayrı bir yeri vardı” diye belirtti.Türk sanat musikisiyle çeşitlendirilen ’Sultanşehir Resim Sergisi’ni sanatseverler, 12 Haziran’a kadar görebilir.