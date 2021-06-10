Çocukların ellerinden çıkan Mağlova Kemeri ve Saat Kulesi gibi Sultangazi’nin tarih kokan yerlerinin resimlerinin yer aldığı ’Sultanşehir Resim Sergisi’ açıldı.

Sultangazi Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi öğrencilerinin eserlerinden oluşan ’Sultanşehir Resim Sergisi’ sanatseverlerle buluştu. Sergide Sultangazi’nin mekanları ve salgın dolayısıyla gerçekleştirilemeyen 23 Nisan Resim Sergisi’nden eserlere de yer verildi. Sanat Sokağı Sultan Çiftliği Meydanı’ndaki serginin açılışına Sultangazi Belediye Başkanı Avukat Abdurrahman Dursun başta olmak üzere çok sayıda sanatsever de katıldı. Sergide, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi’nde kursa katılan 32 öğrencinin 48 adet eseri sergileniyor.

“Çocuklarımızın gönüllerini sadece imar faaliyetleriyle tatmin edemeyiz”

Serginin açılışında konuşma yapan Sultangazi Belediye Başkanı Avukat Abdurrahman Dursun, “İlkokul ve ortaokul çağındaki 32 yavrumuzun eserlerini görüyoruz. Bilim merkezimizde kısa sürede eğitim aldılar ve eğitimleri sonunda da 48 adet eseri ortaya çıkartmış oldular. Özellikle gençlerin kültürle, sanatla, sporla buluşmalarını önemsiyoruz. Bu alanları olabildiğince gençlerimize, çocuklarımıza açıyoruz. Çünkü onların gönüllerinin sadece imar faaliyetleriyle tatmin olmayacağını biliyoruz. Onların ruhlarına dokunabilmek ancak kültürle, sanatla olur. 32 öğrencimizin 10 tanesiyle yüz yüze eğitimler gerçekleştirdik. Kalan 22 öğrencimiz de hocalarla çevrim içi ders aldılar ama pandemi şartlarına rağmen 22 tane öğrencimiz, bu güzel eserlerin ortaya çıkmasına katkı sağladılar” şeklinde konuştu.

“Öğrencilerin kendi özgün çalışmaları yer alıyor”

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi Resim ve Heykel Atölyesi Eğitmeni Elif Başak, “Çevrim içi eğitimler ve yüz yüze eğitimlerle 5 aylık bir sürede bu sergiyi ortaya çıkarttık. Burada akrilik, yağlı boya tuvaller ve kara kalem çalışmalarımız bulunmakta. Öğrencilerin kendi özgün çalışmalarıyla birlikte bir sergi planladık ve Sultangazi Belediyesi tarafından destekleniyoruz” dedi.

Recep Tayyip Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Tuba Samsama, “Sultangazi’deki Mağlova Kemeri’ni çizdim. Bu kemer çizmeyi zaten çok istiyordum çünkü onun benim için ayrı bir yeri vardı” diye belirtti.

Türk sanat musikisiyle çeşitlendirilen ’Sultanşehir Resim Sergisi’ni sanatseverler, 12 Haziran’a kadar görebilir.