Taksim’de iş yerleri denetlendi

İçişleri Bakanlığının Covid-19 genelgesi kapsamında Beyoğlu’nda iş yerlerinde kapsamlı denetimlerde bulunuldu. Denetimlere katılan Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, esnafın hijyen, mesafe ve maske takma kurallarına uyup uymadığını denetledi.

Salgınla ilgili sıkı denetimlerin sürdürüldüğü Beyoğlu’nda iş yerleri kapsamlı olarak denetlendi. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından lokanta, kahvehane, kuaför salonu, restoran, kafe, gözlükçü ve börek salonunun da aralarında bulunduğu birçok iş yeri ziyaret edildi.

Denetimlere Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü Aşkın Kılıçkeser ve Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Rüstem Dindaroğlu da katıldı. Denetimler sırasında çoğunlukla esnafın maske taktığı, fiziki mesafe ve hijyen kurallarına uyduğu, ayrıca iş yerinde dezenfekte malzemesi ile maske bulundurduğu görüldü. Kurallara aykırı davranan esnaf ise uyarıldı.