banner3088

Taksim’de iş yerleri denetlendi

İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ COVİD-19 GENELGESİ KAPSAMINDA BEYOĞLU’NDA İŞ YERLERİNDE KAPSAMLI DENETİMLERDE BULUNULDU. DENETİMLERE KATILAN BEYOĞLU KAYMAKAMI MUSTAFA DEMİRELLİ, ESNAFIN HİJYEN, MESAFE VE MASKE TAKMA KURALLARINA UYUP UYMADIĞINI DENETLEDİ.

Taksim’de iş yerleri denetlendi

İçişleri Bakanlığının Covid-19 genelgesi kapsamında Beyoğlu’nda iş yerlerinde kapsamlı denetimlerde bulunuldu. Denetimlere katılan Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, esnafın hijyen, mesafe ve maske takma kurallarına uyup uymadığını denetledi.

Salgınla ilgili sıkı denetimlerin sürdürüldüğü Beyoğlu’nda iş yerleri kapsamlı olarak denetlendi. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından lokanta, kahvehane, kuaför salonu, restoran, kafe, gözlükçü ve börek salonunun da aralarında bulunduğu birçok iş yeri ziyaret edildi.

Denetimlere Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü Aşkın Kılıçkeser ve Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Rüstem Dindaroğlu da katıldı. Denetimler sırasında çoğunlukla esnafın maske taktığı, fiziki mesafe ve hijyen kurallarına uyduğu, ayrıca iş yerinde dezenfekte malzemesi ile maske bulundurduğu görüldü. Kurallara aykırı davranan esnaf ise uyarıldı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Mustafa Cengiz: "Oyun oynanırken kural değiştirirseniz,...
Mustafa Cengiz: "Oyun oynanırken kural değiştirirseniz,...
  1. SPOR

banner3196

banner3552

banner3197