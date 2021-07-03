Talha Yıldız’ın ikinci romanı çıktı: Gece Kanunları

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerlerinden Talha Yıldız, polisiye roman yazarlığı hayatına yeni bir eser daha kaleme alarak devam etti. Yıldız’ın kaleme aldığı Gece Kanunları kitabı raflardaki yerini aldı.
Failler arasındaki bağlantılar anlatılıyorRomanlarının hazırlığını yaparken Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileriyle yüz yüze görüştüğünü, polisiye yazarı Agatha Christie’nin eserlerini dikkatlice okuduğunu belirten Yıldız, “Kurguladığım romanlarımda kendi iç dünyamda hayal ettiğim kahramanlar yer alıyor” dedi. Polislik mesleğini çok sevdiğini de belirten Yıldız, romanlarındaki polis kahramanları da içselleştirdiğini söyledi. Gece Kanunları adlı romanda bir savcı ile gece kulübü işleten bir iş adamı cinayeti sonrası ortaya çıkan gelişmeler ve failler arasındaki bağlantılar anlatılıyor.