Tamamlanan spor tesisi Atalar’a yeni soluk getirdi

İstanbul’un en genç Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in öncülüğünde, bakımsız bir saha iken kısa bir sürede modern bir hale getirilerek yapımı tamamlanan Atalar Spor Tesisi, bölgede yaşayan Kartallı vatandaşların ilgi odağı haline geldi.
"Yılların beklentisi karşılandı"Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, sosyal belediyeciliğin gereğini yaparak, Atalar Mahallesi’ne bir spor tesisini kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “Atalar Spor Tesisleri, Atalar Mahallesi’nde yaşayan komşularımızın uzun zamandır ihtiyacını hissettiği bir yerdi. Eskiden toprak saha olarak kullanılan ve şahsımın da çocukken top koşturduğu alana inşa edilen 32 x 59 metre ebatlarındaki halı saha çalışmalarını federasyonun belirlediği standartlara göre uyguladık. Uzunluğu 250 metreden fazla olan yürüyüş ve koşu pistini, çocuk parkını ve sağlıklı günlerimize döndüğümüzde kullanabileceğimiz kafemizi ekiplerimizin özverili çalışmaları ile kısa bir zamanda tamamlamış bulunuyoruz. Kartallı komşularımızın, genciyle yaşlısıyla tesislere yoğun bir ilgi gösterdiğini görmek de bizleri ayrıca mutlu ediyor. Kartal’ımıza artı değer katacak projeler için çalışmalarımız aralıksız devam edecek” ifadelerini kullandı.