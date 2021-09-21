Tamer Levent’in 50. sanat yılı Maltepe’de kutlandı

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü yapan, ulusal ve uluslararası birçok projeyle Türkiye’yi temsil eden usta oyuncu, yönetmen, yazar, Devlet Tiyatroları eski Genel Müdürü Tamer Levent’in 50. sanat yılı, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde ‘Sanata Evet’ denilerek kutlandı.

Maltepe Belediyesi’nin Artshop Yayıncılık ile ortaklaşa düzenlediği programda oyuncu Aslı Nişancı ile yazar Vedat Akdamar, Tamer Levent’in sanat yaşamının önemli dönüm noktalarını sunum eşliğinde sanatseverler ile paylaştı. Ressam Zahit Büyükişleyen ile İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Ali Sönmez, Tamer Levent’in Türkiye’de drama sanatının kurumsallaşması için büyük çabalar sarf ederek, mesleki örgütlenmelerin öncülüğünü üstlendiğine değinerek Levent’in sanatçı duruşuyla, kişiliğiyle hayatlarına kattıkları ile çok ayrı bir yere sahip olduğunu söylediler. Tamer Levent, sanat kavramının toplumda yeniden anlaşılması, sanat kavramının toplumun ortak yaşama ve düşünce biçimi olması için “Sanata Evet” hareketi başlattığını söyledi. “Sanata Evet” hareketiyle yaşamın sanatsallaşmasının insana katacağı değerlerin önemine dikkat çeken Levent, “Daha güzel ve daha anlaşılır bir dünya için Maltepe’den Sanata Evet” çağrımızı yeniliyoruz. “ diye konuştu. İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nden soprano Burcu Soysev ile İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nden solist Zafer Erdaş sahne alarak müzik dinletisi sundu. Programın bitiminde Türkan Saylan Kültür Merkezi Sanat Koordinatörü Kubilay Erdelikara tarafından Tamer Levent’e plaket takdim edildi.