TEKNOFEST’te Gaziosmanpaşa rüzgarı

Gaziosmanpaşa Belediyesi Bilgi Evi öğrencilerinin hazırladığı DEN-TEZ Projesi, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’te yerini aldı. Çevre ve enerji teknolojileri kategorisinde üretilen proje, ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı.

TEKNOFEST 2021 heyecanı İstanbul Atatürk Havalimanı’nda başladı. 35 farklı kategoride finale kalan projelerin sergilendiği festivalde, Gaziosmanpaşa Belediyesi Bilgi Evi öğrencilerinin hazırladığı DEN-TEZ Projesi de yer alıyor. Binlerce proje arasından finale kalma başarısı gösteren DEN-TEZ Projesi, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. TEKNOFEST alanını ziyaret ederek, Türkiye’nin geleceğine yön verecek yerli ve milli projeleri inceleyen Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, öğrencilerden DEN-TEZ projesi hakkında bilgi aldı.

Öğrencileri finale kalan proje dolayısıyla tebrik eden Başkan Usta, “Son zamanlarda Marmara Denizi’ni tehdit eden müsilaja karşı çevreyi korumak, çevreyi temiz tutmak ve dış etkenlerden muhafaza etmek amacıyla çevredeki tüm katı atıkları su yüzeyinde toplayıp, depolayıp, geri dönüşüm noktalarına götürmek suretiyle enerji üretmesini sağlayan bir proje bu. Geri dönüşümle birlikte ekonomiye de katkı sağlanıyor. Son zamanlarda ekolojik dengenin bozulması ile birlikte çevreye karşı duyarlılığı, çevre ile ilgili olan çalışmaları kuşkusuz artırmak gerekiyor. Özellikle sıfır atık projesi kapsamında sadece doğadaki, yoldaki, parktaki, caddedeki atıkları değil, bu cihazda yaptığınız gibi Marmara Denizi’ni tehdit eden katı atıkları da toplayıp, yok etmek gerekiyor. Tebrik ederim. İnşallah geliştirmek, daha güzel katkı sağlayacak projeleri de yapmak size nasip olur” dedi.

Projeyi tanıtan Gaziosmanpaşa Belediyesi Bilgi Evi öğrencisi Ramazan Kaan Kaya, “3 yıldır Gaziosmanpaşa Bilgi Evlerinde robotik ve kodlama dersleri alıyorum. Projemizde sahil kenarlarında bulunan atıkların toplanmasını ve çevre kirliliğinin azaltılmasını amaçlamaktayız. Takım arkadaşlarımız ile birlikte hazırladığımız robot, deniz yüzeyinde ilerleyerek, atıkları topluyor. Otonom veya mobil uygulama ile kontrol edebiliyoruz. Robot, görüntü işleme ile tespit ettiği atığa yönelmekte ve atığı silindirleri ile ezdikten sonra haznesinde daha çok biriktirmektedir” diye konuştu.

Üniversiteye hazırlanan Gaziosmanpaşalı Enis Çevik de arkadaşlarıyla birlikte ürettiği sürücüsüz araç ile festivalde dikkat çekti. Aracı tanıtan Çevik, “Yarışmadaki tek benzinli araç bu. Otonom bir araç. Mesafeyi algılayıp, engellerden kaçarak hareket ediyor. Tamamen sürücüsüz olarak kullanılıyor. Bizim için bir hayal olduğu için ismini ‘Hayal’ koyduk. Bu sene 36 takımın içinde ilk 10’a girdik. Seneye inşallah 1. olacağız” ifadelerini kullandı.