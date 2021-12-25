Toprak Dede Maltepe’de çiçek açtı

Erozyonla mücadele ve ağaçlandırma çalışmalarıyla örnek bir mücadeleye imza atan, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı’nı (TEMA) kuran ve kamuoyunda Toprak Dede ismiyle bilinen Hayrettin Karaca’nın ismi Maltepe’de parka verildi. Parkın açılışına katılan Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Bu topraklar, bu ülke insanları Hayrettin Karaca’yı unutmadıklarını gösterdiler. Sanırım ahde vefa olarak Maltepelilere bu yakışırdı” dedi.

Maltepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Girne Mahallesinde hazırlıklarını tamamladığı Hayrettin Karaca Parkı’nın açılışını gerçekleştirdi. Parkın açılışına Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın yanı sıra, TEMA Vakfı Bölge Saha Sorumlusu Arif Günel, TEMA Vakfı Maltepe İlçe Sorumlusu Fatma Vurgun ve beraberindeki TEMA Vakfı üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri, Meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

Açılışta konuşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Mahalle sakinlerimizin taleplerini elimizden geldiğince karşılamaya çalışıyoruz, çalışacağız. Bu parkımıza hepimizin Toprak Dede’si rahmetli Hayrettin Karaca’nın adını verdik. Biliyorsunuz Tema Vakfı’nı 1992’de kurdular, kendisi kurucularından biriydi. Gönül insanıydı kendisi. Ağacın, yeşilin değerini Türkiye’yi karış karış dolaşarak, köyleri, yaylaları, beldeleri ve mahalleleri gezerek anlattı. Erozyonla mücadelede ülkemizde öncü isimlerden biriydi. Böylelikle toplumda Toprak Dede olarak anılmaya başlandı. 2020 yılında kaybettiğimiz değerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Bu topraklar, bu ülke insanları Hayrettin Karaca’yı unutmadıklarını gösterdiler, o yüzden bu parkımıza Hayrettin Karaca adını verdik. Sanırım ahde vefa olarak Maltepelilere bu yakışırdı diye düşünüyorum” dedi.

Açılışta duygularını dile getiren Girne Mahallesi Muhtarı Tevfik Songün, ‘‘Hayrettin Karaca’nın adı verilen 6 bin metrekarelik alandan oluşan parkta, dinlenme alanı olmasının dışında çocuk parkından, basketbol sahasına ve spor yapma alanına kadar bir dizi bölüm bulunuyor. Ayrıca parka getirilen bir görevli eğitmen sayesinde mahalle sakinlerine doğru spor nasıl yapılır öğretiliyor. Yenilenen muhtarlık binası ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın bize sağladığı maddi ve manevi tüm destekler için teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.

Ağaç yetiştirme eğitimi TEMA’dan

Hayrettin Karaca Parkı açılışında TEMA Vakfı Bölge Saha Sorumlusu Arif Günel ve TEMA Vakfı Maltepe İlçe Sorumlusu Fatma Vurgun ve beraberindeki TEMA Vakfı üyeleri tarafından Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’a plaket ve Maltepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Mustafa Türk’e de teşekkür belgesi verildi.

TEMA Vakfı Maltepe Sorumlusu Fatma Vurgun, Hayrettin Karaca’nın adının Maltepe Belediyesi tarafından bir parka verilmesini büyük mutlulukla karşıladıklarını dile getirdi. Vurgun, ‘‘İlerleyen günlerde Maltepe Belediyesi ve TEMA Vakfı iş birliği ile Hayrettin Karaca Parkı’nda açık hava eğitimleri hazırlayacağız. Eğitimlerde Maltepelilere TEMA gönüllüleri tarafından ağaç yetiştirme eğitimleri verilecek. Eğitimlerde, doğa ile ilgili projelerimizi hayata geçirirken teorik eğitimleri pratiğe çevirerek parkı verimli şekilde kullanabileceğiz. İkincisi üniversitelerle iş birliği yapılarak oluşturulan Genç TEMA ve Mezun TEMA gönüllüleri ile birlikte Hayrettin Karaca Parkı’nda forum düzenlenecek. Maltepelilerin yeşil ile ilgili duygu, düşünce, görüş ve eleştirileri alınacak" dedi.