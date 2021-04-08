2021 yılının Yunus Emre ve Türkçe Yılı olması dolayısıyla “Ahmet Yesevi’den Yunus Emre’ye Türk Tasavvuf Düşüncesi Çalıştayı” düzenlendi. Sultanbeyli Belediyesinin de paydaşı olduğu çalıştay, birçok önemli akademisyen ve araştırmacıyı bir araya getirdi. Akademisyenler tüm boyutlarıyla Türk tasavvuf düşüncesini anlattı.

“2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı” etkinlikleri kapsamında Sultanbeyli Belediyesi, İstanbul Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Ahmet Yesevi Üniversitesi işbirliğiyle Ahmet Yesevi’den Yunus Emre’ye Türk Tasavvuf Düşüncesi Çalıştayı gerçekleştirildi. Türk tasavvuf düşüncesi ve etkileri; birbirinden değerli akademisyenler ile alanında uzman araştırmacılar tarafından ele alındı.

Çalıştayın açılışında konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Kültürümüzü barındıran her çalışmanın paydaşı olmaktan mutluluk duyuyoruz. Sultanbeyli Belediyesi olarak kadim medeniyetimizin izinde geleceğe yürüme anlayışımızla kültür-sanat etkinliklerimizi pandemi sürecinde de sürdürüyoruz. 2021 yılının Cumhurbaşkanlığımız ve UNESCO tarafından Yunus Emre ve Türkçe Yılı ilan edilmesi dolayısıyla Yunus Emre’nin Divan’ından her bir gün için bir sözünün bulunduğu kitap meydana getirerek kitapseverlerimize temin ettik. Kültür faaliyetlerimiz kapsamında üniversitelerimizle ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz bu çalıştayın da bir parçası olmaktan oldukça memnunuz. Düzenlediğimiz çalıştay kapsamında kıymetli akademisyenlerimizin anlatımıyla Ahmet Yesevi’den Yunus Emre’ye Türkçe konuşan halklar üzerinde derin izler bırakan mutasavvıfları, tasavvuf kültürünü ve Türklerin İslamlaşma sürecindeki etkilerini daha iyi anladık” dedi.

Kültür mirasının tüm dünyaya örnek olabilecek kadar köklü olduğunu ifade eden Başkan Keskin, “Biz köklü bir medeniyetin mirasçılarıyız. Bu mirası da gelecek kuşaklara aktararak daha da kök salacağız. Tüm çabamız, tüm gayemiz kendini ve kültürünü tanıyan bir nesil yetiştirmek için.” şeklinde konuştu. Ardından Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ve Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek açılış konuşmaları gerçekleştirdi. Çevrimiçi olarak yapılan çalıştayın da ilk konferansını Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak ve Prof. Dr. İskender Pala yaptı. Çalıştayda Ahmet Yesevi ve Türk Dünyasına Etkisi, Yunus Emre ve Düşünce Dünyası, Yunus Emre’nin Yüzyılı: Türk Sufiliğinin Mimarları başlıklı oturumlar akademisyen ve araştırmacıların katılımlarıyla gerçekleştirildi.