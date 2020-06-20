Türkoba’da hizmet seferberliği

Büyükçekmece Belediyesinin köy niteliğini koruyan mahallelerde başlattığı yaz mevsimine hazırlık çalışmaları bu hafta sonu Türkoba Mahallesi ve Çayırlar mevkiinde devam etti.
Büyükçekmece Belediyesinin köy niteliğini koruyan mahallelerde başlattığı yaz mevsimine hazırlık çalışmaları bu hafta sonu Türkoba Mahallesi ve Çayırlar mevkiinde devam etti. Belediye Başkan Yardımcısı Adem Yazır ve birim müdürleri ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, bölge halkına yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
“Kapsamlı bir çalışma gerçekleştiriyoruz”
Türkoba Mahallesi’nde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Akgün, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek, talep ve sorunlarını dinledi. Büyükçekmece Belediyesinin köy niteliği taşıyan mahallerde başlattığı hizmet seferberliğinin süreceğini belirten Başkan Akgün, “Belediyemizin tüm müdürlükleri hummalı bir çalışma içerisindeler. Bu hafta sonu Türkoba mahallemiz ve Çayırlar mevkiinde kapsamlı bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Mahallemizde gördüğümüz eksiklikleri tamamlıyoruz. Ayrıca vatandaşlarımızla bir araya gelip onların sorun ve taleplerini dinleme fırsatı buluyoruz” dedi.