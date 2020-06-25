Turunçgil Uzun Antenli Böceği’ne karşı ilaçlama yapılıyor

Eyüpsultan Belediyesi ekipleri, Turunçgil Uzun Antenli Böceği’nin ilçede tespit edilmesi üzerine ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.
Ergin çıkış delikleri 10-15 mm çapında olabiliyor. Zararlı böcek siyah renkte uzun antenlere sahip, üzerinde beyaz lekeler bulunan 25-35 mm uzunluğunda. Bacaklarının üst kısımları beyazımsı mavimsi bir renkte. 300 metreye kadar uçabilen böceklerin zarar verdiği bölgenin 50 metre civarındaki diğer ağaçlarda da zarara yol açtığı gözlendi. Mayıs ve ağustos ayları arasında ortalama 1-3 ay yaşayan ergin böcekler özellikle bu aylarda yoğun olarak gözleniyor.