Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı: “Kalıcı yer bulana kadar bizim misafirimiz olacaksınız”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla’da herhangi bir üniversite kazanan fakat KYK veya bir yurda yerleşememiş öğrencilerin, geçici konaklama ihtiyacını karşılamak amacıyla Tuzla Belediyesi’ni seferber etti. Başkan Yazıcı gençlerin yanında olduklarını ifade ederek, "Konaklama sorunu yaşayan kardeşlerimize Bilim Kampımızda geçici konaklama sağlıyoruz. Sizler kalıcı yer bulana kadar bizim misafirimiz olacaksınız" dedi.

Üniversite kayıtlarının başlamasıyla birlikte öğrenciler ve aileler için en büyük problem konaklama ve barınma ihtiyacı. Bu sorunu gidermek için harekete geçen Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla’da herhangi bir üniversite kazanan fakat KYK veya bir yurda yerleşememiş öğrencilerin, geçici konaklama ihtiyacını karşılamak amacıyla Tuzla Belediyesi, Şelale Eğitim Kampı’nın kapılarını öğrencilerin konaklaması için açıyor.

Başkan Yazıcı, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, gençlerin yanında olduklarını ifade ederek, "İlçemizde üniversite okuyan gençlerimizin elbette yanındayız. Konaklama sorunu yaşayan kardeşlerimize Bilim Kampımızda geçici konaklama sağlıyoruz. Sizler kalıcı yer bulana kadar bizim misafirimiz olacaksınız" dedi.