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Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı: "Programları ile renk katan radyocular iyi ki varsınız"

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Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, radyo programcılarının 13 Şubat Dünya Radyo Günü’nü kutlayarak, "İyi ki varsınız" dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı: "Programları ile renk katan radyocular iyi ki varsınız"
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Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, radyo programcılarının 13 Şubat Dünya Radyo Günü’nü kutlayarak, "İyi ki varsınız" dedi.

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Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, 13 Şubat tarihinde kutlanan Dünya Radyo Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Yazıcı mesajında, “Televizyondan önce hayatımıza giren ve yüzyılı aşkın bir süredir hem haber hem de eğlence kaynağımız olan radyo ve programları ile renk katan radyocular iyi ki varsınız. Televizyon ve sonrasında gelişen internetle birlikte online olan dünyada varlığını hala üstün bir gayretle sürdürüyorsunuz. Teşekkür ederiz. Dünden bugüne evimizde, arabamızda, iş yerimizde her daim bizlerle olan değerli radyo programcısı arkadaşlarım ve radyo severler, sizlerin 13 Şubat Dünya Radyo Gününüzü kutluyorum. Mikrofonunuz hep açık olsun” dedi.

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