Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı’dan Hollandalı siyasetçiye tepki

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Hollandalı siyasetçi Geert Wilders’in ramazan ayıyla ilgili sözlerine sert tepki göstererek, “Sen bir meczupsun, senin için de dua edeceğiz” dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı’dan Hollandalı siyasetçiye tepki
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Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Hollandalı siyasetçi Geert Wilders’in ramazan ayıyla ilgili sözlerine sert tepki göstererek, “Sen bir meczupsun, senin için de dua edeceğiz” dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Hollandalı siyasetçi Geert Wilders’in sosyal medya platformu Twitter üzerinden ramazan ayıyla ilgili yaptığı ırkçı paylaşımına sert tepki geldi. Başkan Yazıcı, “Dikkate alınmaması gereken bir meczup. Tahrik taktiğiyle sabırları sınayan bir piyon. Öylesine zavallısın ki, senin için de dua edeceğiz” dedi. Başkan Yazıcı’nın sosyal medyadan yaptığı paylaşıma beğeni yağdı.
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