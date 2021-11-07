Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı’dan Lösemi Haftası’nda ‘Kronik Hastalıklar Merkezi’ müjdesi

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Lösemili Çocuklar Haftası münasebetiyle düzenlenen etkinlikte lösemili çocuklar ve aileleriyle Şehit Ömer Halisdemir Gençlik ve Doğa Kampı’nda bir araya geldi. Lösemili çocuklara tablet sözü veren Başkan Yazıcı, ayrıca ilçeye Kronik Hastalıklar Merkezi kurulacağının müjdesini verdi.

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında özel bir etkinlik düzenledi. Tuzla Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Gençlik ve Doğa Kampı’nda lösemili çocuklar Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve Gönül Elleri Çarşısı kurucu gönüllülerinden olan eşi Dr. Fatma Yazıcı ile bir araya geldi. Sihirbazlık ve kukla gösterilerinin yapıldığı programda çocuklar için pasta kesildi. Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere dikkat edilerek gerçekleşen etkinlikte lösemili çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı. Başkan Yazıcı ve eşi Dr. Fatma Yazıcı, lösemili çocuklar ile tek tek sohbet ederek hediyelerini verdi. Başkan Yazıcı, hediyelerin yanı sıra çocuklara tablet sözü verdi.

“Ailelerimize ve hastalarımıza destek vermenin gururunu yaşayacağız”

Belediye Başkanı Yazıcı, “Lösemili Çocuklar Haftası’nın önemi kapsamında Tuzla’da bulunan çocuklarımız ve bu hastalık ile mücadele ederken onların zorluklarını yaşayan, onları çiçek gibi koruyan ailelerine bir nebze destek olması için 365 gün uğraşıyoruz. Bugün özel bir hafta itibariyle birlikte olalım dedik. Eğlendik, şarkılar söyledik, kukla ve ilizyon gösterileri yapıldı. Gerçekten Allah yardımcıları olsun. Biz Kronik Hastalıklar Merkezi kurarak, kronik hastaların ve özellikle de lösemi, kanser gibi tüm kanser hastalıkları gibi, kendileri ve ailelerine destek verebilmek için bu merkezi kurma hedefimiz vardı. Bugün bu buluşmada da bunun temellerini atacağımız günü belirlemek olabilir. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde bu merkezi Tuzla’mıza katılacağız. Kronik hastalıklar ile mücadele ederken bir enfeksiyondan korumak, iki beslenme, üç aile bakım ve eğitim hizmetlerini almak dahil olmak üzere birçok şeyi en iyi nasıl yapabileceğimiz konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun desteğini hem ailelerimize hem de hastalarımıza vermenin gururunu yaşayacağız. Rabbim göstermesin ama sonuçta böyle bir hastalık var ise mücadelesini hep birlikte vereceğiz” dedi.