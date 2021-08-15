Tuzla Belediyesi, felaketin yaşandığı iller için seferber oluyor

Tuzla Belediyesi, yoğun yağış sonrası oluşan selden etkilenen Kastamonu, Sinop, Karabük ve Bartın’daki yaraları sarmak için tüm imkânlarını seferber ediyor. Geçtiğimiz günlerde bölgelere yardım tırları ve 2 iş makinesi gönderen Tuzla Belediyesi, bu sefer de Arama ve Kurtarma Aracı, başta olmak üzere iş makineleri, hafriyat kamyonları, mobil mutfak aracından oluşan konvoyu bölgelere gönderdi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Bölgelerimizdeki yaraları devletimizin ve milletimizin gücüyle hep birlikte saracağız” dedi.

Tuzla Belediyesi, Batı Karadeniz bölgesindeki etkili aşırı yağışlar sonucunda meydana gelen sel sonrasında oluşan yaraları sarmak için tüm imkânlarını seferber ediyor. Geçtiğimiz günlerde iş makineleri ile birlikte Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, selden etkilenen bölgelere içerisinde temel gıda ürünleri bulunan yardım tırları bölgeye ulaşmış, çalışmalara başlamıştı. Bugün de iş makineleri, hafriyat kamyonları, mobil mutfak aracı ile birlikte Arama ve Kurtarma Aracı’ndan oluşan konvoyu bölgelere gönderdi. Ekibin yola çıkış anları havadan görüntülendi.

“Yaraları hep birlikte saracağız”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “ Afet bölgemizdeki yaraları sarmak için 2’nci kafilemizi yola çıkardık. Ekiplerimiz AFAD koordinasyonunda selden etkilenen bölgelerde görev yapacak. Bölgelerimizdeki yaraları devletimizin ve milletimizin gücüyle hep birlikte saracağız” dedi.