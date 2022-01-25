Tuzla Belediyesi, kar nedeniyle mahsur kalan vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulundu

Tuzla Belediyesi ekipleri, İstanbul’da etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda mahsur kalan vatandaşlara sıcak çorba, çay, kahve, sandviç ve kek ikramında bulundu.

İstanbul’da etkili olan kar ve tipi yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul’a girişler yasaklanırken, bazı yollarda kapandı. Tuzla Belediyesi de yollarda mahsur kalan vatandaşların daha fazla mağdur olmaması için seferberlik ilan etti. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın talimatlarıyla Tuzla’nın farklı noktalarına mobil mutfak araçları yönlendirildi. TEM Otoyolu’ndaki vatandaşlar için, benzin istasyonuna ve D-100 Karayolu için İçmeler Köprüsü’ne konuşlanan mobil mutfak araçları, gece boyunca sıcak çorba, çay, kahve, sandviç ve kek dağıtımı yaptı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, yolda olan hiçbir vatandaşın mağdur kalmaması için tüm gece boyunca sahada olduklarını belirterek, “Nerede bir ihtiyaç olduysa Tuzla Belediyesi olarak orada olmaya çalışıyoruz” dedi.