Tuzla Belediyesi sınava giren öğrencileri ikramlar ile karşıladı

“Eğitim kenti Tuzla” sloganıyla eğitimin her alanında desteklerini sürdüren Tuzla Belediyesi, Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavına giren öğrenci ve velilerin heyecanına ortak oldu. Sınav için günler öncesinden hazırlıkları başlatan Tuzla Belediyesi, sınava giren binlerce öğrenciyi Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’nın başarı dilekleri ve sınav ikramları ile karşıladı.
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, “Çocuklarımız bir yıl boyunca gerekli gayreti göstererek çalışmalarını sürdüler. Covid-19 sürecinde zorlandılar fakat çalışmaya devam ettiler. Bizler gerek okullarında, gerek bilgi evlerinde ve gerekse Covid-19 sürecinde uzaktan eğitimle destek olduğumuz öğrencilerimizin bugün de yanındayız. Bugün öğrencilerimizin hedeflerine ulaşmasını sağlayacak bir gün. Hayat inişleri, çıkışları olan bir yolculuktur. Sevgili gençler, hayat daima fırsatlarla ve yeni ufuklarla doludur. Bizler ve aileleriniz sizi çok seviyor. Sınava giren tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.
Tuzla Belediyesi Bilgi Evi’nde eğitim veren öğretmenler de hazırladıkları video ile öğrencilere başarılar dilediler.