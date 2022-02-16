Tuzla Belediyesi zabıta ekipleri KDV indirimi denetimlerini aralıksız sürdürüyor

Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri, temel gıda ürünlerinde uygulanan KDV indiriminin marketler tarafından uygulanıp uygulandığının denetimini aralıksız sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan`ın Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca düzenlenen "Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri" tanıtım toplantısında açıkladığı temel gıda maddelerinde uygulanacak KDV indirimi Pazartesi günü başladı. Buna göre, temel gıda ürünlerinde KDV oranı yüzde 8`den yüzde 1`e indirildi. Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri marketlerdeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın talimatlarıyla başlatılan denetimlerde gıda ürünlerine indirim yapılıp yapılmadığı, ürün fiyatlarının karşılaştırılması, etiket fiyatı ile kasa fiyatının tutup tutmadığı ve son kullanım tarihi gibi konularda kontroller gerçekleştiriliyor.

“Vatandaşlarımızın duyarlı olarak bizlere bildirmesini istiyoruz”

Denetimler hakkında bilgi veren Zabıta Memuru Ramazan Çavdar, “Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu gıda ürünlerindeki KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e indirilmesi konusunda denetimlerimiz devam ediyor. Etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki karşılaştırma denetimlerimiz devam ediyor. Vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı olmasını ve bizlere bildirmesini istiyoruz. Şu ana da kadar birçok marketin KDV indirimini uyguladığını tespit ettik. İndirmeyen marketlere ise yasal mevzuatlarımızı sürdürüyoruz. Tutanakları tutarak Ticaret İl Müdürlüğü’ne bildiriyoruz” dedi.