Tuzla Belediyesi’nden Mehmet Akif Ersoy’a anlamlı anma

Tuzla Belediyesi, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi İstiklal Marşı’nın yazarı; milletvekili, şair ve mütefekkir Mehmet Akif Ersoy’u vefatının 85’inci yılında unutulmaz bir etkinlikle andı. Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi öğrencilerinin de yer aldığı etkinlikte Tuzla Marina’ya gelen ziyaretçilere İstiklal Marşı okundu. Yaklaşık 20 kamera ile saniye saniye kaydedilen görüntülerde Tuzla Marina’ya gelen ziyaretçilerin tamamı hareket etmeden tek ses, tek yürek İstiklal Marşı’nı okudular.

Tuzla Belediyesi, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi İstiklal Marşı’nın yazarı; milletvekili, şair ve mütefekkir Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 85’inci yılı, unutulmaz bir etkinlik ile anıldı. Tuzla Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte Tuzla Marina’ya 20 adet kamera kuruldu. Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi’nden bir öğrenci, Tuzla Marina’nın tüm ses sistemine ‘Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak” cümlesini okudu. Tuzla Marina’ya alışveriş için gelen ve etkinlikten haberi olmayan vatandaşlar, bu cümlenin şokunu atlatmadan tüm ses sisteminden İstiklal Marşı çaldı. Marina’ya gelen binlerce ziyaretçi, İstiklal Marşı’nın hep birlikte okudu. Yaklaşık 20 kamera ile saniye saniye kaydedilen görüntüleri, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, sosyal medya hesabından paylaştı. Başkan Yazıcı’nın paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi gördü. Program sonunsa ise tüm ziyaretçilere Türk Bayrağı dağıtıldı.