Tuzla Belediyesi’nden ’Mevlana’nın 758’inci Vuslat Yılı’na özel sergi

Tuzla Belediyesi, Mevlana’nın 748’inci Vuslat Yılına özel, Sufi Objeler Sergisi düzenledi. Tuzla Belediyesi Ana Hizmet Binası Fuaye Alanı’na kurulan sergi, 19 Aralık’a kadar sanatseverler ile buluşacak.

Bıraktığı eserler ile tüm Dünya’da etki oluşturan, 13. yüzyılda yaşamış şair, fakih, âlim, ilahiyatçı ve Sufi mutasavvıf, Muhammed Celâleddîn-i Rumi veya kısaca bilinen adıyla Mevlânâ’nın 748’inci Vuslat Yılı’na özel bir sergi düzenlendi. Tuzla Belediyesi Ana Hizmet Binası Fuaye Alanı’na kurulan sergi, 40 parçadan oluşuyor. Mevlana’nın hayatında kullandığı eşyaların görselleri ve objelerden oluşan sergi, 19 Aralık tarihine kadar sanatseverler için açık kalacak. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Mevlana’yı anlamak ve tanımak için düzenlenen serginin çok önemli olduğunu belirterek, tüm vatandaşları belediye binasının girişinde sergilenen sergiyi ziyaret etmeye davet etti.