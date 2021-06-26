Tuzla Belediyesi’nden YKS’ye giren öğrencilere hediye

Tuzla Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi öncesinde öğrencilere hijyen malzemeleri ve kırtasiye malzemelerinden oluşan set hediye etti. Okulların bahçesinde sınava giren çocuklarını bekleyen ailelere de kumanya ve çay ikramı yapıldı.
“Bir ömür boyu yüzlerce fırsat yakalayacağınızı unutmayın”Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Sevgili gençler, bugün ve yarın gireceğiniz sınavlar hayatınızın ne sonu ne de başlangıcı olacaktır. Hayatın bir maraton olduğunu ve ömür boyunca yüzlerce fırsatla karşılaşacağınızı sakın unutmayınız. Bir yıl boyunca çalıştınız, gayretler gösterdiniz. Aileleriniz sizlere hep destek oldular. YKS’ye giren tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Unutmayın, geleceğimiz sizlerin gayretleri ile şekillenecek” dedi.