Tuzla Belediyesi’ne ISO 27701 Gizlilik Bilgileri Yönetim Sistemi Belgesi

Tuzla Belediyesi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında gizlilik bilgi yönetim sistemi oluşturarak, sistemi uygulayarak ve sürdürülebilir kılarak, Türk Akreditasyon Kurumu onaylı ISO 27701 Gizlilik Bilgileri Yönetim Sistemi Sertifikası almaya hak kazanan ilk belediye oldu.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, vatandaşların bilgilerinin en üst seviyede korunması ve yasaya uyumlu çalışma konularında en üst seviyeye sahip olunması zorunluluğunu ön koşul olarak belirleyip, bu standartlar ile bilim ve teknolojide öncü çalışmalar yapan Tuzla Belediyesi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasından sonra Türk Akreditasyon Kurumu onaylı ISO 27701 Gizlilik Bilgileri Yönetim Sistemi Sertifikası almaya hak kazanan ilk belediye oldu. Tuzla Belediyesi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında gizlilik bilgi yönetim sistemi oluşturarak, sistemi uygulayarak ve sürdürülebilir kılarak sertifikayı almak için tüm gereklilikleri tamamladı. Alınan sertifika ile birlikte, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında belirtilen idari ve teknik tedbirlerin hepsini içerdiği için kanuna uyumluluğu arttı. Tuzla Belediyesi’nin bağlı olduğu ve hizmet verdiği taraflarca itibarının üst seviyede olmasını ve güvenin artmasını sağlayacak ve Tuzla Belediyesi’nde saklı tüm bilgilerin daha güvenilir ortamda risksiz bir şekilde saklanmasını sağlayacak.

“Geleceğin akıllı şehrini kurmak için çalışıyoruz”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, ”Biz, ‘Global düşünüp yerel uygulama’ vizyonu ile hareket ederek geleceğin akıllı şehrini kurmak için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu akıllı şehri kurmak için en önemli iki noktamız bilim ve teknoloji. Teknoloji alanında blockchain tabanlı ihale yapan bir belediye olarak, bilgi teknolojileri konusunda da öncü belediyelerden bir tanesi olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda vatandaşlarımızın bilgilerini daha güvenli saklama noktasında yaptığımız bilgi teknolojileri çalışmalarımız sertifika almaya hak kazandı. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na önem veren bir belediye olarak çalışmalarımızı bilim ve teknolojinin ışığında sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.