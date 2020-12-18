Tuzla, işletmeciler için cazibe merkezi haline geldi

Tuzla, Korona virüs salgınına rağmen işletmecilerin cazibe merkezi haline geldi. Sürekli yeni işletmelerin açılması ile birlikte hem işletmecilerin hem de vatandaşların yüzü gülüyor. Bugün yapılan 2 açılışa katılan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Hem ekonomik katma değer hem de özelliklede istihdam açısından her türlü yatırımın, en ufak bir iş yerinin biri bile bizim için çok kıymetli” dedi.
“Tuzla’ya yapılan yatırımlar çok kıymetli”Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı açılış sırasında yaptığı açıklamada, ”Tuzla Belediye Başkanı olarak Tuzla sınırları içerisinde yapılan bütün yatırımları, hem halkımıza hem ilçemizin kentsel manada hem de toplumsal manadaki sosyoekonomik gelişmeler açısından çok kıymetli olduğunu her zaman düşündük. Tuzla’mız için her türlü yatırımın kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Bugün bir açılışta daha, Tuzlamızda yıllar öncesinde ‘Hiçbir şey yok. Biz Pendik’e Kadıköy’e gitmek zorunda kalıyoruz’ denilen bir Tuzla’da, Migros’u görmekte bizim için önemli biri mutluluk kaynağıdır. Hem ekonomik katma değer hem de özelliklede istihdam açısından her türlü yatırımın, en ufak bir iş yerinin biri bile bizim için çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz” dedi.