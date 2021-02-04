Tuzla’da 20 kişi daha işe yönlendirildi

Tuzla’da işveren ile iş arayan arasında istihdam köprüsü kuran Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi(TUZKAM), Türkiye’nin önde gelen grup şirketlerinden Eczacıbaşı ile yapılan iş birliği kapsamında 20 kişi daha iş sahibi oldu. TUZKAM’ın yaptığı çalışmalar ile son 3 ayda yaklaşık 2 bin 500 kişi, işe yönlendirildi.

Tuzla’da işveren ile iş arayan arasında köprüsü kuran Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi, vatandaşları işe yönlendirmeye devam ediyor. TUZKAM ile Türkiye’nin önde gelen grup şirketlerinden birisi olan Eczacıbaşı ile yapılan iş birliği kapsamında 20 kişi daha iş sahibi oldu. Eczacıbaşı’nın Tuzla’da bulunan mobilya üretim tesis için yapacağı işe alım için TUZKAM iş birliğinde toplu iş görüşmedi gerçekleştirildi. Tuzla Belediyesi Nikâh Sarayı ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplu iş görüşmesi Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında gerçekleştirildi. İş görüşmesine gelen adaylar, form doldurduktan sonra bire bir görüşme gerçekleştirdiler. TUZKAM’ın yaptığı çalışmalar ile son 3 ayda yaklaşık 2 bin 500 kişi, işe yönlendirildi.

“İstihdamın artırılması konusunda faydalı bir gün”

Eczacıbaşı İnsan Kaynakları Sorumlu Uzman olarak görev yapan Ayşegül Şeker Kömürcü, “Bugün Tuzla Belediyesi ile beraber toplu iş görüşmesini gerçekleştiriyor olacağız. Eczacıbaşı ülkemizin önde gelen sanayi kuruluşlarından bir tanesidir. Bu alanda Tuzla’da faaliyet gösteren yıkanma alanları ve mobilya alanları için iş alımlarımızı gerçekleştiriyor olacağız. Bu anlamda Tuzla Belediyesi’nin bize sunmuş olduğu imkânlardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Umarım vatandaşlarımız ile istihdamın artırılması konusunda faydalı bir gün geçireceğimizi düşünüyoruz” dedi.

“Bir kaç aydır işsizim, inşallah olumlu geçer”

Toplu iş görüşmesine gelen 23 yaşındaki Mehmet Fatih Çetinkaya,” Ön lisans mezunuyum. Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi’ne kayıt yaptırmıştım. Mesaj bilgisi olarak iş hakkında bana bilgi geldi. Burada görüşme olduğunu dâhil. Mesajı görünce bende mülakata geldim. İnşallah olumlu geçer. Birkaç aydır işsizim. İnşallah olumlu geçer. Belediyenin bu hizmeti için de emeği geçen herkese teşekkür ederim. İşsiz gençlerin iyi oluyor ve bayağı bir istihdam sağlanmış oluyor ” dedi. Tuzla Belediyesi tarafından kendisine mesaj geldiğini belirten Okan Çaka, “Tuzla Belediyesi tarafından bana bir mesaj geldi. Toplu bir mesaj geldiği için öğrendik. İşe geldik. Bakalım toplu görüşmemizi sağlayacağız. İnşallah olumlu olur ve daha güzel bir yerlere geliriz” dedi.