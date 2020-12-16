Tuzla’da 2020 yılında 25 bin 880 ton asfalt serildi

Tuzla Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde bulunan yolların bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına Pandemi sürecinde de aralıksız devam etti. Tuzla ilçe sınırları içerisinde bulunan 17 mahallede yapılan asfalt çalışmaları ile toplam 25 bin 880 ton asfalt serimi yapıldı. İlçe genelinde 50 farklı noktada yapılan serim ve yama çalışmaları ilçede memnuniyetle karşıladı.
Çalışmalar sırasında karşıdan karşıya geçmek isteyen bir vatandaşa ise çalışmalarda görevli Tuzla Belediye çalışanı yardım etti. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
2020 yılında 25 bin 880 ton asfalt döküldüTuzla ilçe sınırları içerisinde bulunan 17 mahallede yapılan asfalt çalışmaları ile toplam 25 bin 880 ton asfalt döküldü. 50 farklı noktada yapılan çalışmalar ile vatandaşların ihtiyaçları karşılandı. Dökülen asfaltlardan 22 bin 180 ton serim olurken, 3 bin 700 tonu ise yama çalışması olarak yapıldı.