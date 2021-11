Tuzla’da 4’üncü kitap fuarı kapılarını açtı

Tuzla Belediyesi tarafından organize edilen 4’üncü Kitap Fuarı, kapılarını ziyaretçilere açtı. Kitapseverlerin yoğun ilgi gösterdiği fuar 21 Kasım tarihine kadar açık olacak. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, ‘Siz yeter ki okuyun, çay kahve bizden’ sloganıyla dijital kütüphane açtıklarını ifade ederek, “Tuzla’da her eve Tuzla Kart vasıtasıyla 24 bin kitabı açtık. Aslında ‘Her eve bir kütüphane’ kampanyası ile her evde bir dijital kitap fuarı düzenliyoruz. Dolayısıyla her eve 24 bin kitabın olduğu dijital bir kütüphane açan bir belediye olarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik. O kitaplar ile beraber okumanın, bilgi edinmenin ve bilginin gücünü elde edilmesinin onur ve gururunu hep birlikte yaşayacağız” dedi.

Kitapları sevdirmek, kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, kitapseverleri yazar, şair ve yayınevleri ile buluşturmak amacıyla düzenlenen

Tuzla Belediyesi 4’üncü Kitap Fuarı kapılarını açtı. Fuarın ilk gününde kitapseverler yoğun ilgi gösterdi. 21 Kasım tarihine kadar açık olacak Fuarda, 150 yayın evi ve binlerce kitap ziyaretçiler ile buluşacak. Ayrıca, 700’ün üzerinde imza günü, 40’ın üzerinde söyleşi, canlı performanslar, atölye etkinlikleriyle birlikte Kitap Kafe de ziyaretçileri bekliyor olacak.

Sağlık çalışanlarına ücretsiz kitap çeki verilecek

Tuzla Marina’da açılan fuarda Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere uyulacak. Kitap fuarı açılışında sağlık çalışanlarına indirim çeki verileceğini açıklayan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, ”Sağlık çalışanlarımıza özellikle pandemi döneminde göstermiş oldukları müthiş özveri ve performans için şahsım ve halkımız adına minnettar olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Kitap fuarımızda da onlara özellikle kitap almaları için çekler verilecek. Sağlık çalışanlarımıza tekrar teşekkür ediyoruz” dedi.

“Kitap zehir olsa panzehiri yine kitaptır”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, bu sene 4’üncüsü düzenlenen kitap fuarıyla ilgili şunları söyledi: “150’den fazla yayınevinin katılacağı, 40’dan fazla seminerin olacağı, 700’e yakın yazarın imza günleri ile beraber gençlerimiz için atölyeler olacağı bilginin ve kitabın paylaşılacağı kitap kokan bir fuarımız olacak. Bu fuarımız Tuzla’mızda gelenekselleşmiş olarak her yıl devam edecek. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tüm yayınevlerine ve katılımcılara teşekkür ediyorum. Ne olursa olsun, ben her zaman söylüyorum; ‘ Kitap zehir olsa, panzehiri yine kitaptır’ Kitap fuarımızın hayırlı olmasını diliyorum”.

“Her evde bir kitap fuarı düzenliyoruz”

Başkan Yazıcı, ”Biz sadece kitap fuarı ile kalmıyoruz. Biz 10 yıl önce, ‘Siz yeter ki okuyun, çay kahve bizden’ diyerek dijital kütüphanemizi açmıştık. Dijital kütüphanedeki 24 bin kitap ile birlikte sosyal tesislerimizde çay kahve bedava siz yeter ki okuyun diyoruz. Şimdi her eve Tuzla Kart vasıtasıyla bu 24 bin kitabı açtık. ‘Her eve bir kütüphane’ kampanyası ile her evde bir dijital kitap fuarı düzenliyoruz. Dolayısıyla her eve 24 bin kitabın olduğu dijital bir kütüphane açan bir belediye olarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik. O kitaplar ile beraber okumanın, bilgi edinmenin ve bilginin gücünü elde edilmesinin onur ve gururunu hep birlikte yaşayacağız” diye konuştu.