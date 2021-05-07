Tuzla’da 65 yaş üstü büyükler, kendi yetiştirdikleri marulları sağlık çalışanlarına dağıttı

Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi’nin bahçesinde sebze ekimi yapan 65 yaş üstü büyükler, Tuzla Devlet Hastanesi’nde korona virüs ile en ön safhada mücadele eden sağlık çalışanlarına kendi elleriyle yetiştirdikleri marulları hediye ettiler.

Tuzla’da yaşayan 65 yaş üstü büyüklerin kendi yaşıtları ile beraber vakit geçirmeleri ve sosyalleşmeleri için gittikleri Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi sakinleri, çok özel bir sosyal sorumluluk projesine imza attılar. Yaşlılar Merkezi sakinleri, anne şefkati ile yetiştirdikleri marulları, yine kendi elleriyle hazırlayarak Tuzla Devlet Hastanesi’nde bulunan ve Korona virüs salgınında en ön safhada mücadele eden sağlık çalışanlarına hediye ettiler. Gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi sağlık çalışanlarına zorlu mücadele sırasında moral olurken, 65 yaş üstü büyüklere de sevinç kaynağı oldu.

“Sağlık çalışanları bizler için özverili çalışıyor”

Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi sakini olan 67 yaşındaki Nazmiye Pınar,” Ben burada bağ çapalıyorum, fidan dikiyorum. Gönüllü olarak burada bulunuyorum. Sağlık çalışanlarını çocuklarım gibi görüyorum. Hepsi benim çocuğum. Burada da anne şefkati ile çalışıyorum” dedi.

Fatma İmay ise,” 70 yaşındayım. Kıvırcık fidesi yetiştirdik. Sağlık çalışanlarına göndereceğiz. Çünkü onlar çok özveri ile çalışıyorlar bizler için. Onlara hediyemiz olsun diye düşündük” dedi.

“Yoğun çalışılan bu günlerde sağlık çalışanlarına hediyeleri oldu”

Tuzla Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Selçuk Bozhalil,” Tuzla Belediyemizin Yaşlılar Merkezi’nin kendi bahçelerinde ürettiği ürünleri bu yoğun günlerde yoğun çalışan yoğun bakım personelimize hediyeleri oldu. Bu manevi ve maddi destekleri için kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Bir sağlık çalışanı ise, “ O kadar tatlı bir düşünce ki, büyüklerimizi seviyoruz. Onlar her zaman başımızın tacı” dedi.